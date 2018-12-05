С появлением интернета жизнь человечества приобрела иной ритм: сеть стала неотъемлемой частью быта людей. Без интернета сложно представить функционирование СМИ, государственных учреждений, крупных компаний и обывателей.

Признавая преимущества пользования интернетом, нужно помнить о том, что в руках преступников он становится опасным оружием. Сегодня никто полностью не застрахован от таких видов преступлений, как кража личных данных, нарушение авторских прав, финансовое мошенничество и даже торговля людьми. Посредством интернета осуществляется вербовка в террористические и экстремистские группировки.





Интернет-преступность — это глобальная проблема, которая затрагивает жизнь миллионов людей по всему миру. Ее решение требует скоординированных действий различных органов государства, включая Министерство внутренних дел, Службу государственной безопасности, неправительственные организации, а также мобильных операторов и интернет-провайдеров. При этом особое внимание необходимо уделять мерам по предотвращению онлайн-преступности и повышению правового сознания населения.

28 ноября в Джизаке стартовал пилотный проект «Ты в сети». Он разработан мобильным оператором Ucell в сотрудничестве с Республиканским социально-информационным центром Istiqbolli Avlod.

Цель проекта — посредством серии мастер-классов и информационных сессий информировать население о рисках, которым подвергается каждый пользователь интернета.





«Сейчас становится все актуальнее проблема интернет-зависимости, информационной безопасности и обмана через разные каналы коммуникаций. С помощью этого проекта мы планируем повысить осведомленность общества по данным проблемам. Мы надеемся, что знания в вопросах разумных коммуникаций и информационной безопасности будут расти и способствовать осознанности в любых видах коммуникаций, будь то онлайн или офлайн», — приветствуя участников, сказала Тамила Курмакаева, специалист по корпоративным коммуникациям Ucell.

В ходе первой сессии мастер-класса в Джизаке представители Istiqbolli Avlod рассказали о существующих угрозах и способах защиты от них.





«Несомненно, мы не вправе ограничивать действия граждан, так как получение и использование информации является их конституционным правом. Поэтому нашей основной задачей является проведение подобных профилактических мероприятий, которые помогли бы укрепить и обезопасить их сознание», — заявил Дилшод Уринбоев, PR-менеджер ННО Istiqlolli avlod.

Особое внимание было уделено международному сотрудничеству. Было отмечено, что с 2004 года Istiqbolli Avlod тесно сотрудничает с Международной организацией миграции. В девяти регионах республики ведут свою деятельность организации, осуществляющие проекты МОМ по борьбе и предотвращению торговли людьми.

В свою очередь представители Ucell провели сессии по информационной безопасности, где были затронуты темы интернет-зависимости, пользования социальными сетями, защиты детей и молодежи от вредоносного контента. Своим опытом поделились начальник отдела по информационной безопасности Ucell Андрей Шишкин и директор по корпоративным коммуникациям Ucell Камилла Биктимирова.





Кроме того, представители компании уделили внимание возможностям, которые предоставляет интернет и социальные сети. В частности, была затронута тема онлайн-поиска работы и специальных платформ, созданных для работодателей и соискателей.

По мнению организаторов, одним из основных показателей успеха проекта будет являться обратная связь. Поэтому для участия в мастер-классах были приглашены преподаватели и активисты молодежных движений, играющие весомую роль в формировании общественного мнения. Каждый из них способен стать своеобразным проводником озвученных в ходе мероприятий идей и способствовать повышению осведомленности среди населения Узбекистана.

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