Семнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана будет созвано 13 декабря, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. В повестку дня заседания вносятся вопрос о государственном бюджете, бюджетах государственных целевых фондов и основных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2019 год.

Сенаторы также рассмотрят ряд законов, включая законы «О международных договорах Республики Узбекистан», «Об утверждении Консульского устава Республики Узбекистан»,"О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса", «О семеноводстве», а также о внесении поправок в некоторые законодательные акты, направленных на совершенствование обеспечения общественного порядка, деятельности отдельных государственных органов и механизмов эффективного использования посевных площадей в сельском хозяйстве. Наряду с этим будут рассмотрены законы о ратификации международных документов.

Кроме того, Сенат заслушает отчеты министра внутренних дел, министра иностранных дел, а также хокима Ферганской области, председателя Парламентской комиссии по вопросам обеспечения гарантированных трудовых прав граждан и рассмотрят вопрос о Программе создания многопрофильных фермерских хозяйств в 2019 году.

Члены Сената обсудят вопрос, связанный с направлением парламентского запроса премьер-министру Абдулле Арипову о состоянии исполнения законодательства по поступлению и прохождению военной службы по контракту и правоприменительной практике в данной сфере.