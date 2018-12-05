В 2019 году в Минске откроется совместный Узбекско-белорусский институт прикладных специальностей. Договор об этом был подписан в ходе рабочего визита делегации Узбекистана во главе с министром высшего и среднего специального образования Иномжоном Мажидовым в Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе Минвуза, институт откроется на базе Белорусского национального технического университета. Поступить в него смогут граждане двух стран с нового учебного года.

Сообщается, что учебный процесс будет организован на основе международных стандартов с опорой на учебные планы двух государств. На базе института также будет организован совместный научно-исследовательский центр.

В Научно-техническом парке Белорусского национального технического университета «Политехник» Иномжон Мажидов встретился с министром образования Беларуси Игорем Карпенко. Они обсудили перспективы сотрудничества стран в сфере высшего и профессионального образования, в том числе создание многофункциональных ресурсных центров для подготовки квалифицированных кадров по востребованным в Узбекистане специальностям в сферах строительства, автосервиса и общественного питания.

Делегация Узбекистана также посетила Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, где обучаются 80 узбекистанцев. Университет сотрудничает с рядом вузов Узбекистана, в частности, с Ташкентская университетом информационных технологий, с которым подписано соглашение о создании совместного факультета.