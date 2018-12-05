Французский альянс Ташкента — это отличное место для изучения французского языка. Занятия проводятся в соответствии с общеевропейской системой обучения иностранным языкам (CECR).

Можно начать изучать язык с «нуля» либо пройти бесплатный тест на определение уровня, по результатам которого будет предложена соответствующая группа.

Групповые занятия включают в себя изучение французского от начального (уровень А1) до продвинутого (С1) уровня. Каждый курс направлен на развитие четырех компетенций: понимание устной и письменной речи, письмо и общение.

Курсы в заведении базируются на коммуникативном методе обучения согласно директивам Французского альянса Парижа. Эта методика признается во всем мире благодаря тому, что позволяет получить высокие результаты в короткий срок, а также обеспечивает лучшие условия для практики языка.

Французский альянс Ташкента предлагает:

высококачественное обучение в комфортной обстановке;

методику преподавания и формы обучения, адаптированные к индивидуальным потребностям;

признанный экзаменационный центр;

богатейшую французскую медиатеку в Центральной Азии;

внеклассные мероприятия: кино-клубы, разговорные ателье, игровые вечера и так далее.

Запись на обучение с января по март 2019 года будет проходить с 1 по 25 декабря.

График записи: с понедельника по пятницу с 14.00 до 19.00 и в субботу с 14.00 до 18.00. В воскресенье — выходной день.

Дополнительная информация по телефонам: (+998) 71−244−94−08, (+998) 71−244−94−09.

Адрес: ул. Зульфияхоним, 112.

Ориентир: остановка «Лабзак», Ташкентский профессиональный колледж связи.

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