Впервые в истории системы дошкольного образования Узбекистана родители и общественные структуры получили полномочия управления дошкольными образовательными учреждениями. 3 декабря утверждено положение о наблюдательном совете ДОУ, сообщили в пресс-службе Министерства дошкольного образования.

Деятельность наблюдательных советов позволит вовлечь родителей в образовательно-воспитательный процесс и обеспечить прозрачность деятельности учреждения.

«Если раньше заведующие были подотчетны территориальным подразделениям дошкольного образования, то теперь они будут нести ответственность за свои действия перед самыми заинтересованными лицами — родителями, — прокомментировал заместитель начальника главного управления МДО Санжар Обидов. — Заведующие больше не смогут принимать единоличные решения, и нечестные руководители потеряют возможность неправомерно расходовать средства. В случае обнаружения финансовых правонарушений наблюдательный совет поднимет вопрос об увольнении заведующего».

Члены наблюдательного совета будут избирать заведующего из числа предложенных кандидатур и вносить предложения по его увольнению, принимать финансовую отчетность (отчеты о финансовом состоянии, прибыли и тратах, использовании бюджетных и внебюджетных средств и средств спонсоров), проводить опросы по деятельности работников ДОУ, определять приоритетные задачи и следить за их исполнением.

В наблюдательный совет ДОУ в обязательном порядке войдут по три родителя из каждой группы (избираются самими родителями простым голосованием на родительском совещании), два педагога (помощника воспитателя), один представитель администрации ДОУ, один представитель территориального подразделения дошкольного образования и два представителя общественных структур (например, махаллинского комитета) и спонсоров.

Заседания наблюдательного совета будут проводиться не реже раза в квартал. В негосударственных ДОУ создание наблюдательного совета носит рекомендательный характер.