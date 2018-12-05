3 декабря примерно в 08:10 на охраняемом железнодорожном переезде в селе Акбаробод Кувинского района Ферганской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, пятеро пострадали.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, на 279 км пикете №3 железной дороги «Коканд-Маргилан-Андижан» автомобиль Damas (госномер 40V184QA) грубо нарушил ПДД и столкнулся с электропоездом (№6312).

В ДТП погибли три пассажира машины — девушки Г. А. (1999 г. р.), С. А. (2000) и М. К. (2004), пять человек получили повреждения, включая водителя М. Д. (1986) и четырех девушек — С. К. (2000), Ж. С. (1995), З. К. (1995) и Д. А. (1995). Все пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение центральной районной больницы.

В октябре в результате столкновения поезда с Damas в Наманганской области погибли два человека, пятеро пострадали.

В 2017 году было зафиксировано 22 случая наезда поездов на людей, 19 человек погибли.



