14 ноября во время визита в Национальный Университет президента Холонского израильского технологического института Эдуарда Якубова официально стартовало новое направление для студентов. Результатом активных переговоров между двумя университетами стало решение о создании многообещающего проекта — дизайн-курса.

Образование в НУУз можно сравнить с созданием крепкого и большого фундамента, на основе которого в дальнейшем можно будет строить свою жизнь, путь к успеху, развитию и финансовому благополучию.





Что дает курс:

подготовку изобретателей, инноваторов, предпринимателей — будущих нобелевских лауреатов;

возможность выбора специализации после первого курса, то есть без риска можно будет переквалифицироваться;

обширное видение и понимание дизайна;

инструменты генерации новых идей;

навыки творческого мышления и нестандартного подхода к любым вопросам;

насыщенную учебную программу, быстро дающую одновременно обзорное и глубокое понимание креатива.





По словам руководства курса, обучающимся будут предоставляться следующие условия:

по окончании курса можно будет выбрать одно из направлений совместного факультета и получить два диплома — Национального Университета Узбекистана и Израильского технологического института;

интересные курсовые работы будут иметь поддержку в реализации;

во время учебы у учащихся будет шанс выезда в Израиль по программе обмена студентами;

возможность пользоваться бесплатной электронной библиотекой по творчеству, дизайну, конструированию;

большое количество бесплатных внеклассных занятий.

Подать заявку на обучение может любой желающий с 1 по 25 декабря.

Дополнительную информацию по вопросам обучения можно получить по телефону: (+998) 97−444- 20−33.

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