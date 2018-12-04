25 ноября в столичном театре «Ильхом» прошла вторая конференция TED в Узбекистане. На ташкентской конференции, получившей название TEDxMustaqillikSquare, выступили представители науки, культуры и искусства.

Миссия платформы TED состоит в распространении уникальных и мотивирующих идей («ideas worth spreading»), избранные лекции доступны на вебсайте конференции.





Темой конференции стала идея трансформации с отсылкой на метаморфозу гусеницы в бабочку. «Бабочки являются одними из самых загадочных представителей фауны за счет сложного процесса метаморфозы. Отважная гусеница, перерожденная в бабочку, сохраняет в себе все краски вселенной, однако это не столь легкий процесс, как он может показаться. Подобно бабочке и Узбекистан переживает трансформацию. Поэтому в этом году тема конференции TEDx: „Трансформируй себя“», — сказал куратор и лицензиат проекта Жахонгир Азимов.

«Каждая часть нашего общества переживает трансформацию. Создается новая история, в которой важен вклад каждого. „Трансформируй себя“ — это наш призыв всем и каждому в отдельности. Присоединиться к процессу и оставить свой след в трансформации», — заявил он.

В этом году на TEDxMustaqillikSquare выступили восемь спикеров. «Газета.uz» приводит главные цитаты из выступлений.

Акт 1. Красота гусеницы

Фотограф, психолог и мама Александра Сафонова. Чему может научить вас ваш ребенок





«Мы общаемся с людьми двумя способами: вербально и невербально. И дети считывают не только то, что мы говорим, но и наши невербальные сообщения: нашу мимику, наши жесты, наши действия. Они спонтанные. Дети — интуитивные, отличные эмпаты. Вот если вам собака повиляет хвостиком, вы же ее погладите, а если оскалится, вы будете защищаться. Я подошла к сыну и сказала: «Прости меня. Прости меня, что я на тебя кричу. Ты знаешь, я чувствую себя нехорошо, я очень устала и поэтому не сдержалась. Ты знаешь, я буду очень стараться чувствовать себя хорошо, я прямо сейчас пойду, выпью чай с малиной и немного посплю». Он просто обнял меня. Обнял так, как будто укутал в теплый плед. Дети не умеют просто так, для формальности. Они обнимают так, чувствуя вас самих. У них есть такой навык — прощать и чувствовать. И знаете, это нормально — обнимать человека, которого вы любите так, чтобы чувствовать его.

Одним из главных навыков XXI века является креативность. Креативность — это создание чего-то субъективно нового и получение необходимого результата. Так взрослые со временем теряют этот навык, потому что когда у нас есть цель, у нас появляется план, один план. Если этот план не привел к цели, то это значит, цель не моя, внешние обстоятельства во всем виноваты, ретроградный Меркурий — множество других оправданий, которыми мы пользуемся. Когда появляется цель у ребенка, у него появляется не план, а способ номер один. Если он не увенчался успехом, то появляется способ номер два, способ номер три, дзинь, способ номер четыре, дзинь, дзинь. Потому что они не знают, как правильно. Они пробуют.

Когда моему сыну было четыре года, мы наряжали большую двухметровую елку. Сын нашел как-то игрушку и соответственно решил повесить ее на самую вершину. Он притащил картонную коробку — встал на нее, оказалось низковато. Взял большую машинку, поставил на эту коробку, понял, что конструкция неустойчива. Попробовал притащить стул, но он оказался тяжеловат. Он огляделся вокруг, увидел диванные подушки, из которых он строил себе шалаши, положил одну на другую, забрался и повесил ту елочную игрушку туда, куда он планировал изначально".

Автор проекта Tashkent Runners Мирхан Сагитов. Бег может изменить не только человека, но даже и города





«Бег — хорошее средство для медитации, бег — это свобода, возможность побыть с собой наедине. Но и бег в компании — тоже здорово. Люди, когда бегут в компании, — это возможность пообщаться с такими же единомышленниками, как и ты. За рубежом существуют множество беговых сообществ, которые объединены вокруг бега. Это могут быть городские сообщества, такие как New York Road Runners. Там люди делятся опытом, вдохновляют друг друга. Есть беговые сообщества, которые объединены вокруг бренда (Adidas Runners), есть корпоративные беговые сообщества, которые создаются вокруг компании (BBDO). Есть интересные беговые сообщества — любители пива, которые считают, что здорово пробежаться вечером и после этого выпить пиво, так как это хороший изотоник.

Зачем городу нужны беговые события? Как бег меняет человека, так и бег может изменить город. Возьмем Нью-Йорк 1976 года. Город находится в финансовом кризисе, много криминала — не лучшая история для города. У бегового сообщества New York Road Runners появляется идея организовать большой марафон — пробежаться в пяти районах города. Многие в эту затею не верят. И даже когда состоялся марафон, о нем в новостях сказали, что марафон состоялся, никого не сбила машина, никого не ограбили. Нью-Йоркский марафон считается событием, которое вдохновило город. Сегодня в Нью-Йоркском марафоне принимают участие 50 тысяч человек, 2,5 миллиона зрителей приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на этот забег.

Беговые события легко могут поднять экономику города, потому что бегун — такой же турист, которому нужно кафе, гостиница. Для государства бегун — это активный, целеустремленный человек, который вокруг себя собирает таких же целеустремленных людей. Это меньшая нагрузка на здравоохранение, для муниципальных служб горожане, спортсмены, любители оживляют парки, набережные. У города создается имидж спортивного здорового города, в котором горожане занимаются собой, в этом городе хочется жить. Сегодня сообщество Tashkent Runners насчитывает около 1000 человек, мы собираем критическую массу бегунов, чтобы изменить среду вокруг себя, сделать ее более дружелюбной для бегуна. Сегодня бег из обычной легкоатлетической дисциплины превращается в модное увлечение, которое трансформируется в хорошую привычку, которое сделает вас лучше. Чтобы начать бегать, не требуется каких-то супер условий или хитрого рецепта, достаточно выйти на пробежку".

Дефектолог-психолог Фархад Артыкбаев. Борьба за инклюзивное общество





«Обратите внимание на предметы в моих руках. Да, это просто ручка и ножницы, но для кого-то это очень нужные вещи. Я помню себя, когда мне было четыре года: почему-то моя левая рука была привязана веревкой к животу. Учительница в детском саду с серьезным взглядом говорила писать мне правой рукой. Я ходил как пингвин. Меня мучил вопрос: почему я как другие дети не могу писать правой рукой? Спустя несколько лет я не думал, что буду переживать такие же испытания. Как бы ни старались учителя, я остался левшой. Повзрослел, женился, родился сын Мухамадали.

Когда я узнал, что у него аутизм, я впервые в жизни начал реветь. Почему это произошло именно с ним? Хотел кричать на весь мир. В то время как мой сын тихо лежал в темной комнате, в это время я увидел себя со стороны: «Фарход, ведь твой сын страдает, а ты плачешь и покоряешься судьбе. Мне стало стыдно. Я решил сконцентрироваться и стать сильным. Я пообещал себе бороться до конца и быть с сыном. В первую очередь, я должен был вытащить его из этой темной комнаты. В час ночи мы выходили на 15 минут и гуляли одни. За полгода мы уже свободно начали выходить из комнаты. Хоть моему сыну было три года, он был как младенец. Нам пришлось начать все сначала. На детской площадке родители других детей избегали нас. Медицинская комиссия не пропускала нас в детский сад. Три года мы бегали по всем инстанциям, чтобы в нашей республике официально признали диагноз аутизма, чтобы таким детям помогали, применяя специальные подходы. В 2010 году в Узбекистане впервые диагностировали аутизм.

Возможно, если бы меня приняли левшой в детстве, то не пришлось бы пережить столько трудностей. Мы прошли многое, было очень сложно. Иногда мы проигрываем, но продолжаем свой путь, небольшими шагами. Давайте примем Мухамадали и его друзей в наше общество".

Акт 2. Таинство куколки

Журналист, продюсер, музыкант, драматург Никита Макаренко. Подлинный смысл искусства





«Самое важное слово моей речи — сотворчество. Каждый раз, когда вы воспринимаете какое-либо произведение искусства, смотрите фильм, слушаете музыку или читаете книгу, вы становитесь его соавтором. Потому что вы наполняете его своими собственными образами, впечатлениями, и оно уже не принадлежит автору, оно принадлежит вам. Не бывает так, чтобы у двух людей были совершенно одинаковые образы, ощущения от одного и того же произведения искусства. Для каждого человека это уникальный процесс. Поэтому, посмотрев фильм, вы становитесь его соавтором, поскольку в вашем сознании он стал совершенно другим.

Я считаю, что потребление и восприятие произведения искусства из верхней таблицы (иррациональный мир) намного важнее, чем нижней (рациональный мир). Художники, которые делают намного сложные и образные произведения искусства, то самое запутанное, все, что нам не нравится, кажется странным и авангардным, намного полезнее для процесса сотворчества. Потому что там для нас остается намного больше пространства для маневра. Например, знаменитое произведение композитора Джона Кейджа «3.33». Пианист выходит на сцену, открывает крышку рояля, садится и молчит ровно три минуты тридцать три секунды. Затем уходит. В чем ее смысл? Джон Кейдж дает нам 3.33, чтобы мы сами создали свое собственное музыкальное произведение. Все, что сыграет у вас в голове, будь это мелодия, или просто мысли, образы — это ваше собственное уникальное произведение. Вы становитесь соавтором Джона Кейджа.

Почему «Черный квадрат» Казимира Малевича — гениальная картина? Потому что художник предлагает вам придумать свой собственный сюжет. Вы можете представить все что угодно. Эта картина — приглашение к сотворчеству. Очень важно развивать фантазию, занимаясь творчеством. Таким образом вы сможете достичь того, что новые идеи будут приходить к вам постоянно, и вам останется их только фиксировать. Вы трансформируете себя. Именно в этом и есть подлинный смысл искусства".

Магистрант по направлению «Психиатрия» Шахзод Парпиев. Почему стигматизация психических заболеваний опаснее, чем сами заболевания





«Вы на минуточку можете себе представить, что значит сойти с ума? Быть ненормальным, видеть то, чего другие не могут видеть как при галлюцинациях, и слышать то, что другие не слышат. Это очень страшно. При такой болезни, как шизофрения возникают дефекты в эмоционально-волевой сфере. Что это значит? Человек с годами становится безынициативным, полностью апатичным, он теряет контакты со своими родными, он не интересуется ими. Он живет инстинктами. Он превращается в овощ.

В нашей практике мы видели одну женщину, которая в течение долгого времени была в депрессии. Она была предрасположена к этому, а также психотравма в семье — она потеряла любимого человека. У каждого из вас было такое состояние, когда у вас не было настроения, вам хотелось уйти куда-нибудь, вы хотели, чтобы вас никто не беспокоил. Вот такое состояние у нас называется дистимией. Умножьте дистимию в несколько раз, вы получите депрессию. На минуточку представьте, видеть мир только в серых тонах, не слышать пение птиц, не наслаждаться закатом солнца или попросту не испытывать чувств к своей семье, к своей любимой половинке, к своим детям. Это очень страшная вещь. Иногда такие состояния могут соматизироваться в виде болей в области сердца, живота, гастрита, повышения давления, бессонницы. Хотя это простая депрессия, можно было бы проконсультироваться с психиатром и решить эти проблемы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый-пятый человек в мире страдает тем или иным психическим или поведенческим расстройством, депрессия распространена у 9−20% населения, зависимость от психоактивных веществ — около 7−8%, шизофрения — 3%. Эти психические заболевания не возникают спонтанно, они развиваются длительно, хотя в зачатке эти проблемы можно было бы решить. К сожалению, этому мешает стереотипное мышление общества о психических больных и психиатрах. Первый стереотип: психические больные — это неадекватные люди, и они очень страшные. Это не так. Люди с психическими заболеваниями — вполне нормальные люди, но в своей, скажем так, болезни они могут совершить необдуманные поступки. Да, 3−5% насильственных действий совершают больные с психическими заболеваниями. Но в то же время они в 10 раз чаще подвергаются насилию. Другой стереотип: психическую болезнь нельзя вылечить. Если сделать хорошее терапевтическое лечение, то они в своей жизни могут один-два раза испытать этот эпизод и жить вполне нормально. Еще один стереотип: боязнь самих психиатров. Нас представляют карателями. На самом деле наша профессия близка к философии и социологии".

Поэт и прозаик Сухбат Афлатуни. Поэзия в городе

«Мое маленькое горе — это ощущение, что поэзия куда-то уходит. Возможно, у поэтов всегда было такое ощущение, но сейчас оно у меня как-то сильно обострилось. Поэзия уходит из повседневной жизни, она испаряется как Арал. Несколько примеров: поэзия отсутствует визуально в городском пространстве. 20 лет назад, я помню, на проспекте Шарафа Рашидова известная строчка из Алишера Навои, но потом исчезла и она. Поэзия исчезает из повседневного словаря, уходят поэтические строчки: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей», «Служить бы рад, прислуживаться тошно». То, что раньше входило в обязательный словарь образованного человека. Поэзия совершенно уходит из ритуала ухаживания.

Она остается в школах, эта такая резервация для поэзии. Но если она будет только в школе, ее не будет нигде. Она должна быть в городе. Потому что хорошая поэзия — колоссальное терапевтическое средство, как любое искусство. Сейчас Ташкент из парадигмы города-крепости, где было огромное количество ограждений и заборов, переходит в парадигму города для людей. Превращается в город, где бы людям было удобно и интересно жить. Поэзия в этом смысле может сыграть немаловажную роль.

Оформление домов. У нас сейчас дома с пенопластовыми узорами стали выглядеть веселее. Но с другой стороны, например, во Львове глухие торцы домов покрывают стихами, видимо у них напряженка с пенопластом. Все это художественно выполнено, с одобрения властей, вероятнее всего, за счет городского бюджета. Почему бы у нас такое не сделать? Можно расписать стихотворениями Рауфа Парфи, Шамшада Абдуллаева, Александра Файнберга. Если боимся современников, то можно брать классиков. В метро была идея с тематическими поездами, которые снаружи и внутри расписаны стихами.

Поэзия — это духовный интегратор общества. Потому что люди узнают друг друга не только по месту жительства, прописке, не только по месту учебу и какие они предпочитают блюда, но и по тому, кого они читают".

Акт 3. Как высоко может летать бабочка?

Певица Охиста Жамшид. Как сохранить свою индивидуальность и найти свой путь





«Я родилась в знаменитой семье Закировых. В этой семье, где столько одаренных людей, росла я, серый ежик, который не чувствовал за собой каких-либо талантов. Я по возможности пыталась скрывать принадлежность к этой фамилии и 20 лет назад заменила фамилию именем отца. Это не потому, что я плохо отношусь к своей семье, я очень люблю родных и восхищаюсь ими. Я просто не хотела, чтобы меня сравнивали. Когда слава семьи далеко впереди тебя, то очень легко затеряться в тени этой славы как ежик в тумане. Многие из нас теряются, когда мы видим кого-то, как кажется нам, успешнее, талантливее, красивее. Мы боимся раскрыться в полную силу, глядя на ни и боясь сравнения со всеобщими любимцами.

18 лет назад мой муж раскрыл мой талант. Оказывается, я тоже умею петь. Мы собрали группу, репетировали, пели. Но все это быстро завершилось… Наша музыка была очень необычной, она отличалась от всего, что звучало повсюду. Я не переборола боязнь мнения окружающих, сравнения. Всем страхам вопреки меня все-таки прорвало. Когда ты переступаешь 40-летний рубеж в своей жизни, ты на многое решаешься даже от отчаяния. Отчаяния от того, что проживешь свою жизнь, не почувствовав кайф, драйв, волнение — это я испытываю только тогда, когда выхожу на сцену".

Переводчик и журналист Катерина Хван. Полюбить жизнь





«Говорят, когда ты стоишь на волосок от смерти, вся твоя жизнь проходит перед глазами. Я же не видела ничего: ни своего прошлого, ни уж тем более будущего. Такой диагноз (злокачественная опухоль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника размером 5 см, давящая на седалищный нерв и затрудняющая движение спинно-мозговой жидкости — ред.) не хочется услышать никому. Все мы помним, как закончились «Сладкий ноябрь», «Виноваты звезды» и «Спеши любить».

В июне 2017 года в Ташкенте мне провели операцию. Вставили фильтры и небольшие протезы для нормальной циркуляции спинно-мозговой жидкости. С этого момента я стала четче смотреть на этот мир. Стала снова контактировать с людьми. Последующая реабилитация и попытки встать на ноги заняли еще два месяца. Пока я два месяца лежала, мысленно составляла план всего того, что обязательно сделаю когда встану на ноги. И как бы банально это ни звучало, стану K-Pop звездой. Перестану бояться отпускать людей, которые рядом быть не хотят. Перестану бояться всего. Буду путешествовать и обязательно попробую все блюда мира. Перестану верить голливудским фильмам о больных с раком и никогда ни о какой болезни не стану читать в интернете. Я полюблю жизнь и попробую полюбить себя.

Если я что и поняла из своего этого опыта, так это то, что если жизнь подкинула вам сложную ситуацию, к которой вы оказались совершенно не готовы, то пришло самое время выйти из своей зоны комфорта, собрать силу воли в кучу, расслабиться и получить максимальное удовольствие от происходящего. Совершенно бессмысленно бояться, все уже и так произошло".





Фото: fb.com/TEDxMustaqillikSquare.