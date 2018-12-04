Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщило УзА. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
Фото: Пресс-служба президента
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщило УзА. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
Сегодня, 19:25
Сегодня, 18:52
Сегодня, 17:00
Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:00
Сегодня, 14:59