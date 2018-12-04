Риштан (Ферганская область) и Исмаиллы (Исмаиллинский район Азербайджана) подписали меморандум о побратимстве. Церемония состоялась в хокимияте Риштанского района, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе районной администрации.





Подписи под документом поставили заместитель хокима Риштанского района Абдусалом Сиддиров, первый заместитель главы исполнительной власти Исмаиллы Равшан Агаев и посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

В рамках официального визита делегации Азербайджана прошли переговоры с хокимом Ферганской области Шухратом Ганиевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в разных сферах, в том числе приглашение азербайджанских ремесленников и туристов на фестиваль «Адрас» и международные фестивали гончаров и гончарной продукции, а также ремесленников.