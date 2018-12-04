Российские Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщило о согласовании добровольного отзыва 5219 автомобилей марки Ravon Nexia R3.

По данным компания «Равон Моторс Рус», отзыву подлежат автомобили, реализованные с мая 2017 года по март 2018 года (VIN-коды — PDF).

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность смещения выпускного шланга с металлической трубки из-за недостаточной прижимной силы пружинного хомута. Это может привести к утечке гидравлической жидкости из системы», — говорится в сообщении.

Представители «Равон Моторс Рус» проинформируют владельцев Nexia R3, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. Владельцы могут также самостоятельно связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт, если VIN-код автомобиля совпадает с указанным в перечне.

На транспортных средствах будет выполнена установка двух дополнительных хомутов на шланг системы рулевого управления. Эти работы бесплатны для владельцев.