MEDIAPARK любит радовать своих покупателей и поэтому объявляет о новой акции. При покупке холодильника, пылесоса, стиральной машины или микроволновой печи LG в сети каждый получает ценные призы. У покупателей есть прекрасная возможность получить в подарок электрочайники, увлажнители воздуха, утюжки для волос и другую полезную и качественную технику.





Качественное обслуживание и комфорт станут надежными спутниками при покупке техники LG в сети MEDIAPARK. Консультанты подробно расскажут о преимуществах каждой модели и помогут сделать правильный выбор исходя из бюджета и требований. Кроме того, совсем не нужно беспокоиться о промозглой погоде за окном — вся техника LG ждет в теплом и уютном MEDIAPARK.





Для участия в акции нужно с 19 ноября по 19 декабря приобрести холодильник, пылесос, стиральную машину или микроволновую печь от LG и зарегистрировать покупку в точке регистрации продаж. Каждый участник, выполнивший все условия, получит гарантированный подарок.





Количество призов ограничено.

Узнать подробности о позициях, участвующих в акции, можно у промо-консультантов MEDIAPARK или на сайте mediapark.uz.





Места проведения акции:

Рынок MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.

Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана. Рынок MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектимирский р-н, круг Рохата. Рынок MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.

Ориентир: авторынок Сергели. Рынок MEDIAPARK Ипак йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.

Ориентир: гостиница «Саёхат». Рынок MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28. Рынок MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.

Ориентир: бывший Сайрам базар. Магазин Ecobozor: г. Ташкент, ул. Темура Малика, д. 3А. Ориентир: бывший магазин «Чимган» Рынок MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.

Ориентир: торговый центр Qo’qon. Рынок MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.

Ориентир: бывший ЦУМ. Рынок MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.

Ориентир: Городской хокимият. Рынок MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б.

Ориентир: гостиница Astor.

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