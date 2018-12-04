C 1 августа 2019 года в Узбекистане поэтапно будет вводиться обязательная маркировка импортируемых и производимых в стране товаров с использованием защищенной метки и нано-молекулярной технологии в зависимости от категории товара. Этому посвящено постановление президента Узбекистана от 30 ноября.

В перечень групп товаров, подлежащих обязательной маркировке, входят 54 их вида. В их числе алкогольные и безалкогольные напитки, бензин и дизельное топливо, лекарства, витамины и пищевые добавки, удобрения, косметические и гигиенические средства, а также бытовая химия. C 1 августа 2019 года реализация перечисленных товаров без маркировки будет запрещена.

Перечень, как следует из постановления, будет дополняться новыми группами товаров. Реализация вновь внесенных в перечень товаров без маркировки разрешается в течение 180 дней со дня включения в перечень.

Услуги по маркировке товаров будут производить хозяйствующие субъекты за счет собственных средств.

Предоставлять услуги по маркировке будет единый поставщик услуг. Его до 1 февраля 2019 года выберет Национальное агентство проектного управления на основе «отбора наилучших предложений поставщика услуг по маркировке, имеющего практический опыт, обеспечивающего высокий уровень защищенности, надежности и качества оказываемых услуг»

Поставщика уведомят о необходимости не допустить существенного повышения стоимости товаров, подлежащих обязательной маркировке. Договор с ним будет заключаться на срок от 5 до 10 лет с фиксацией стоимости оказываемых услуг на весь период договора.

Порядок обязательной маркировки товаров с использованием защищенной метки и нано-молекулярной технологии должен быть разработан и внесен на утверждение в Кабинет Министров до 1 января 2019 года.

Ожидается разработка и принятие закона, предусматривающего установление ответственности за реализацию товаров без маркировки, включая увеличение размеров штрафных санкций.