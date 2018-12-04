Впервые в Узбекистане появилась возможность открыть карту VISA Virtual с моментальным оформлением через мобильное приложение Hamkor Mobile. Теперь клиентам не обязательно приходить в банк для оформления карты: нужно всего лишь быть обладателем сумовой карты Hamkorbank и зарегистрироваться в приложении Hamkor Mobile. Оформление происходит в несколько кликов и без единого документа.

Виртуальная карта — это одно из лучших решений для покупок в интернете. Она имеет несколько значительных преимуществ:

оформление стоит 10 тысяч сумов;

минимальный страховой депозит в размере 5 долларов США;

возможность сразу пользоваться картой.

Также с помощью карты VISA Virtual можно оформлять онлайн-вклады в иностранной валюте и совершать переброску средств среди международных карт Hamkorbank.

Чтобы стать обладателем виртуальной карты следует сначала оформить сумовую карту и зарегистрироваться в мобильном приложении банка Hamkor Mobile. Затем в приложении зайти в раздел «Мои карты» и нажать на кнопку «Открыть виртуальную карту Visa». После оплаты карта моментально добавится в приложении.

Пополнение карты происходит путем выполнения конверсионной операции с сумовой карты Hamkorbank на виртуальную Visa в приложении Hamkor Mobile.

Подробную информацию можно получить на сайте hamkorbank.uz или по телефону 0−800 120−02−00.

Скачать или обновить приложение Hamkor Mobile для Android можно по ссылке.

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