Пресс-служба МВД Узбекистана сообщила о целом ряде случаев отравления угарным газом за последние четыре дня.

1 декабря в Бозском районе Андижанской области от угарного газа в доме отравились Г. С. и О. С., которая была в гостях. Пострадавшие были доставлены в больницу, однако хозяйка дома скончалась.

Другой случай произошел 3 декабря в Пастдаргомском районе Самаркандской области. С. У. для обогрева дома подожгла дрова и занесла их в спальную комнату. В результате из-за отравления угарным газом были госпитализированы хозяйка дома и три ее дочери.

В Сырдарьинской области в Акалтынском районе Н. Ю. включила отопительную печь и заснула. Женщина с двумя сыновьями и дочерью отравились угарным газом и были доставлены в больницу. В Хавастском районе Ф. А. была госпитализирована после отравления угарным газом из-за просачивания газовоздушной смеси в комнату.

В Джизаке Б. К. был госпитализирован в связи с интоксикацией угарным газом, накопившимся в доме. В Фаришском районе Джизакской области О. Н. с супругой и сыном были доставлены в больницу, также отравившись угарным газом в доме.