Сотрудникам Дорожно-патрульной службы МВД запрещено ведение скрытого надзора на дорогах. Это предусмотрено Положением о порядке регулирования взаимоотношений ДПС с участниками дорожного движения и применения специальных устройств, утвержденным Кабинетом Министров Узбекистана 1 декабря.

Ранее представители ГУБДД МВД на вопросы журналистов о допустимости скрытого надзора отвечали, что сотрудникам ДПС разрешено вести надзор двумя способами — скрытым и открытым.

В документе подчеркивается, что сотрудник ДПС осуществляет свои служебные задачи открыто, с использованием транспортных средств, оборудованных специальными средствами аудио- и видеофиксации, в экипировке, установленной МВД. С 1 июля следующего года сотрудники обязаны иметь мобильные видеокамеры.

Сотрудникам ДПС также запрещено оформление протоколов об административном нарушении по нарушениям Правил дорожного движения за пределами прикрепленной им дислокацией территории. Протоколы, оформленные за пределами прикрепленной территории, не имеют юридической силы и не влекут правовых последствий.

Исключениями могут стать случаи обнаружения ДТП, нарушений ПДД, создающих угрозу безопасности дорожного движения, возникновения аварийной ситуации. В этих случаях сотрудник ДПС может оформлять протоколы, но при этом по данным фактам начальником взвода (отделения) ГСБДД проводится служебная проверка, по результатам которой дается правовая оценка действиям сотрудника.

Водитель имеет право знакомиться на месте с выпиской из дислокации о прохождении службы сотрудником ДПС на территории, где он был остановлен, либо получать данные о проведении специальных мероприятий Центральной информационно-диспетчерской службы — информационно-диспетчерской службы (ЦИДС-ИДС).