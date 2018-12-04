1 декабря медицинскому центру AKFA Medline исполнился один год. В связи с этим важным днем в клинике состоялась торжественная церемония. В ней приняли участие представители Министерства здравоохранения, руководители различных клиник, банковских, страховых, фармацевтических компаний, а также иностранные эксперты, профессора и академики области медицины.
Мероприятие открыла директор медицинского центра AKFA Medline Камола Мирзалиева. Докладчики остановились на работе клиники за прошедший год.
В течение года в медицинском центре вылечились не только местные жители, но и граждане других стран: республик Центральной Азии, США, Великобритании, Канады, Австралии, России, Японии и Германии.
Для удобства пациентов в феврале клиника открыла свои представительства в Шымкенте. В ближайшее время будет открыт официальный офис в Таджикистане.
На протяжении своей деятельности AKFA Medline способствовала выздоровлению детей от множества серьезных заболеваний.
В медицинском центре создано более 400 рабочих мест и привлечены специалисты из Узбекистана, работающие в ведущих клиниках за рубежом. Также в течение года были приглашены высококвалифицированные специалисты из Южной Кореи, Индии и Турции. Они провели бесплатные консультации и различные операции гражданам Узбекистана. Кроме того, для узбекских врачей были организованы семинары, мастер-классы и конференции с участием иностранных специалистов.
Хирургический отдел AKFA Medline оснащен современным и инновационным медицинским оборудованием. Здесь проводятся операции по различным направлениям. Современное оборудование позволяет регулярно контролировать состояние пациентов и оказывать им качественную медицинскую помощь.
В настоящее время в AKFA Medline работают 110 высококвалифицированных врачей, 220 медсестер и 90 сотрудников оперативного блока.
Достижения AKFA Medline за 12 месяцев:
- Оказано более 210 тысяч услуг.
- 29 тысяч пациентов прошли обследование и лечение.
- Проведено более 1,7 тысяч операций по различным направлениям:
- сердечно-сосудистые — 300;
- отоларингологические — 200;
- гинекологические — 170;
- общехирургические, проктологические — 270;
- офтальмологические — 110;
- ортопедические — 170;
- урологические — 190;
- пластические и эстетические — 90;
- малоинвазивные — 120.
Также в AKFA Medline было проведено большое количество различных консультаций и исследований:
- консультации — 26 616;
- УЗИ — 8531;
- МРТ — 6536;
- МСКТ — 2847;
- рентген — 5536;
- лабораторные анализы — 113 079.
Телефоны контактного центра: 1141, (+998) 71−203−30−03.
Сайт: akfamedline.uz
На правах рекламы.