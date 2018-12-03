Украинские лекарства и фармацевтическая продукция вновь начали поступать в Узбекистан после приостановки растаможивания, продлившейся месяц, сообщили «Газете.uz» в представительстве одного из трех крупнейших фармпроизводителей Украины в Ташкенте.

Узбекская сторона с 3 ноября негласно приостановила процесс растаможивания товаров из Украины. По словам представителя компании, сейчас «границы для украинских лекарств уже открыли».

«Раньше было закрыто на непрямые контракты, сейчас непрямые тоже открыли. Закрытие было неофициальным, негласным, поэтому куда-либо писать мы не могли. Ждали информации от декларанта дистрибьютора. Сами звонили, уточняли, там точного ответа никто дать не мог, потому что это было негласное решение», — отметил собеседник.

В понедельник утром компания получила сообщение таможни, что украинские фармпроизводители вновь получили право отгружать новые позиции товаров, то есть совершать новые отгрузки.

«Те продукция и товары, что были здесь на 70-м режиме (этап таможенной очистки — ред.), растаможили. Это было на позапрошлой неделе. Сначала дали добро на предоплатные контракты, которые были уже оплачены. Вслед пошло то, что на 70-м режиме — те, кто уже проходил сертифицирование. Потом прямые контракты от производителя. Сегодня уже дали разрешение на непрямые контракты», — пояснил предприниматель.

Из-за задержки растаможивания убытки понесли местные дистрибьюторы украинских лекарств и фармацевтической продукции.

«Потому что они на 70-м режиме должны были оплачивать стоимость хранения на таможенном складе. Мы это приняли как форс-мажорные обстоятельства. Месяц продукция простояла. Был запрет не только на ввоз непосредственно из Украины, а на товаропроисхождение из Украины. То есть, неважно, откуда завозился товар, останавливалось все, что было произведено в Украине», — подчеркнул представитель компании.

1 декабря Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины («Укрцукор») заявила, что сахар, поступающий в Узбекистан, не разгружается и не растаможивается. Источник «Газеты.uz» в правительстве сообщил, что «по этому вопросу также ожидается положительное решение».

В понедельник стало известно о прекращении Украиной антисубсидиционного расследования в отношении узбекских автомобилей, поскольку льготы, предоставляемые автопроизводителям Узбекистана, не действуют с 2018 года.