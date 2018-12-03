Как известно, под Новый год принято загадывать желания. Заветное желание коллектива Perfectum — довольные пользователи. Компания старается создавать комфортные условия для абонентов, предоставлять качественную, надежную мобильную связь и не забывает о новых возможностях. Perfectum позаботился о том, чтобы абоненты вступили в Новый год с новыми возможностями.

Новогодний тариф

Perfectum подготовил новогодний тариф «2019» всего за 20190 сумов в месяц при новом подключении до конца года 2018 года. Он включает в себя:

2019 исходящих минут на разговоры по Узбекистану;

2019 SMS по Узбекистану;

2019 МБ мобильного интернета;

бесплатные входящие звонки.





Подробную информацию можно получить по ссылке.

Новогодняя акция Sale 50%

При подключении или смене абонентского номера до конца года абонентам предоставляется скидка 50% на золотые номера, ранее использованные и освобожденные не позднее, чем за три месяца до 3 декабря 2018 года.





Подробную информацию можно получить по ссылке.

Зимняя акция Internet-bonus

Этой зимой не будет скучно и настоящим интернет-фанатам. Perfectum запускает акцию Internet-bonus с двойным объемом интернета при активации пакетов:

7200 МБ + 7200 МБ за 95 тысяч сумов (USSD — 7*7*7200);

9600 МБ + 9600 МБ за 125 тысяч сумов (USSD — 7*7*9600);

19200 МБ + 19200 МБ за 175 тысяч сумов (USSD — 7*7*19200).





Подробную информацию можно получить по ссылке.

Акция Qo’shimcha bonus

Для Ферганской, Андижанской и Наманганской областей с 5 по 31 декабря 2018 года стартует акция Qo’shimcha bonus. При новом подключении абонентам предоставляется двойной лимит (тройной бонус) в течение двух лет и красивый номер с префиксом 143 в подарок.





Акция распространяется на тарифы:

«888+»: 1600 минут на исходящие звонки, 1600 МБ, 1600 SMS за 40 тысяч сумов в месяц;

«2000»: 4000 минут на исходящие звонки, 4000 МБ, 4000 SMS за 65 тысяч сумов в месяц;

«10000»: 20000 минут на исходящие звонки, 20000 МБ, 20000 SMS за 150 тысяч сумов в месяц.

Подробную информацию можно получить по ссылке.

Но и это еще не все.

С 24 по 31 декабря 2018 года для поздравления близких, друзей и знакомых с Новым годом будет доступен пакет с включенным льготным лимитом всего за 10 тысяч сумов. В него входят:

100 исходящих минут на разговоры по Узбекистану;

100 МБ интернет-трафика;

100 SMS по Узбекистану.





Подробную информацию можно получить по ссылке.

Perfectum выражает благодарность всем своим абонентам. Компания поздравляет с наступающим Новым годом и желает радости, удачи, новогоднего волшебства, приятных сюрпризов и исполнения самых заветных желаний.

Perfectum позаботится, чтобы абоненты всегда оставались на связи.

«Perfectum — Сегодня. Навсегда».

Телефоны: 077, (+998) 98−305−11−11.

Сайт: perfectum.uz

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