После проведения церемоний присяги врачей в Каттакурганском и Джамбайском районах хокимият Самаркандской области поручил прекратить их, сообщил «Газете.uz» сотрудник областного управления здравоохранения.

«Предложение прозвучало на видеоселекторном совещании 9 ноября. Руководство сказало нам, чтобы все врачи заново принесли присягу. После этого хоким области созвал собрание в конференц-зале и сказал медицинским работникам, чтобы они пообещали себе и общественности, что будут работать над собой, откажутся от старых подходов и будут честно служить народу. Никто не требовал приносить клятву, но некоторые главврачи сделали это мероприятие массовым. Мы сразу поручили прекратить это», — сказал собеседник, пожелавший не раскрывать имя. В Министерстве здравоохранения Узбекистана это сообщение комментировать отказались.

По словам собеседника, медработников не просили приносить клятву руководству. «Им сказали, чтобы каждый дал слово себе и народу, что будет работать честно. Текст придумали сами главврачи, хокимият здесь ни причем», — отметил представитель Самаркандского областного управления здравоохранения.

Церемонии принесения присяги прошли в Каттакурганском и Джамбайском районах с участием и. о. хокима области Эркинжона Турдимова. В первом мероприятии приняли участие 150 медсестер и 150 врачей. В сообщении пресс-службы хокимията Самаркандской области говорилось, что «медицинские работники принесли присягу перед широкой общественностью».

Текст присяги сотрудников медобъединения Джамбайского района (видео) отличался от присяги выпускников медицинских вузов, прописанной в статье 44 закона об охране здоровья граждан, тем, что в нем добавлены слова «клянусь перед народом, государством и президентом».

«Я клянусь перед народом, государством и президентом. Осуществляя деятельность в этой великой профессии в качестве медицинского работника и связывая себя с работой во благо здоровья нации, клянусь посвятить лечению больных все свои знания и умения. Клянусь, клянусь, клянусь. Клянусь оказывать квалифицированную медицинскую помощь вовремя каждому больному независимо от пола, возраста, расы, национальности, языка, вероисповедания, убеждений, социального происхождения и общественного положения; ставить выше личных интересов здоровье больного, быть скромным и честным, постоянно совершенствовать свои медицинские познания и мастерство, всегда нести людям добро и веру в исцеление, хранить врачебную тайну, продолжать славные традиции врачевания великого предка Абу Али Ибн Сино. Клянусь перед народом, государством и президентом пронести верность этой присяге через всю свою жизнь», — зачитывал присягу один из сотрудников медобъединения, а медсестры и врачи 12 раз прокричали: «Клянусь!»

Церемония принесения присяги врачей прошла также в Сурхандарьинской области. Фотографии мероприятия были распространены в социальных сетях.

Заведующий отделом Совета Федерации профсоюзов Махмуджон Исаев сказал корреспонденту «Газеты.uz», что для проверки ситуации был отправлен запрос в территориальное отделение организации.

«Мы не знаем текст присяги, поэтому мы не можем дать правовую оценку. Мы сделали запрос в Сурхандарьинское отделение Совета Федерации профсоюзов по этому случаю, чтобы выяснить, откуда все это пошло. Раньше такого не было. Мы защищаем наемных работников, в этом случае, только медицинских работников. Фермерами занимается Совет фермеров (Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель — ред.», — сообщил он.

В середине ноября во всех районах Сырдарьинской области прошли церемонии принятия присяги фермерами. Как мы сообщали, фермеры дали клятву быть верными своей профессии, вносить вклад в развитие страны и не заниматься нечестными делами.

В Совете фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана не смогли прокомментировать, для чего фермеры приносят присягу.

Заместитель председателя Центрального совета Народно-демократической партии Узбекистана, сенатор Максуда Ворисова усомнилась в эффективности присяги фермеров для развития сельского хозяйства и повышения урожайности. Она заявила, что заставляя фермеров давать присягу, им ставят «духовное ограничение».

Кабинет Министров Узбекистана 27 ноября издал постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему поощрению выращивания зерновых». В документе отмечается, что урожайность зерна ниже 40 центнеров с гектара орошаемых земель будет признаваться «предательством по отношению к земле».