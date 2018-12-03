«Новый Год — это семейный праздник, который вызывает у всех людей позитивные эмоции. В этот день принято собираться всей семьей, вспоминать счастливые моменты уходящего года и дарить друг другу подарки. В нашей команде возник спор о том, какой подарок может быть самым лучшим и который сможет разом осчастливить всех членов семьи и оставить наилучшие воспоминания на конец года? Ответ пришел сам по себе — это покупка новой квартиры в элитном и современном жилом комплексе. В связи с этим, мы разработали мега-акции, которые помогут людям осчастливить своих родных и близких», — поделился директор отдела продаж Genesys Саидазиз Касымов.
ЖК Jangokh — современная постройка со своей философией. Она превращает старую часть города в актуальный мегаполис. На территории комплекса строятся современные и практичные здания в национальном стиле. Они находятся на второй линии, поэтому до жильцов не доходят шум и пыль с главной дороги. «Жангох» состоит из шести блоков, у каждого из которых по 7−8 этажей.
ЖК Sultania гармонично сочетает в себе современный стиль и таинственный восточный шарм. В радиусе одного километра будущие жильцы смогут найти все, что нужно для современной жизни. Жилой комплекс будет иметь этажность в 9−10 этажей и состоять из четырех блоков.
Акции
При покупке квартир в жилых комплексах от компании Genesys действуют специальные скидки и предложения.
Акция «Выгодный Новый год» предлагает скидки от 10% до 19% в зависимости от выбранной квартиры.
Период действия: с 1 декабря до 30 января 2019 года.
Программа «Дети наше все» не имеет сроков и рассчитана на родителей, у которых уже есть хотя бы один ребенок.
Суть ее очень проста — чем больше в семье детей, тем больше скидка. Начальная ставка — 1% за первого ребенка, 2% — за двоих и так далее.
Условия оплаты:
- предоплата 100%;
- рассрочка: предоплата 50% в течение 5−10 календарных дней, остальные 50% — равными частями ежемесячно или ежеквартально в течение года;
- кредит.
Строительная компания ориентируется на жителей Ташкента и гостей со всех регионов Узбекистана. Для последних квартира в ЖК Sultania — отличная инвестиция и возможность получения прописки в столице.
Адреса:
ЖК Sultania: Яшнабадский р-н, пр. Мирзо-Улугбека, 10
Ориентир: детский сад/школа Wunderkind.
ЖК Jangokh: Шайхонтохурский р-н, м-в Жангох.
Ориентир: м-в Ц-15
Сайт: genesys.uz
E-mail: sales@genesys.uz
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