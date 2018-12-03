Многие руководители сталкиваются с ситуацией, когда контроль над процессами компании съедает все время, уровень продаж снижается, а сотрудники бездействуют.

Современные интернет-технологии помогут продавать в два раза больше и удерживать клиентов. 12 декабря в гостинице Radisson Blu Tashkent ведущие специалисты студии «ВебПульт» расскажут, как это сделать на бесплатном семинаре «Как запустить продажи на полную мощность? 7 правил сохранения клиентов».





Участники семинара узнают от профессионалов в сфере IT:

как CRM-маркетинг поможет сотрудникам продавать больше;

как создать единый канал общения с клиентами;

как повысить в 2 раза коэффициент полезного действия сотрудников;

как управлять бизнесом из любой точки мира.

Семинар будет полезен тем, кто:

устал от рутинной работы;

готов к технологическим переменам;

хочет автоматизировать рабочие процессы;

желает занять лидирующие позиции на рынке;

устал догонять конкурентов.





Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре?

Ведущие специалисты студии «ВебПульт», преодолевшие проблемы командной работы с помощью сервиса «Битрикс24», получившие опыт в устранении хаоса на рабочем столе, в контроле своевременного выполнения задач, в удержании клиентов и повышении продаж.

Свободные места быстро заканчиваются, потому что современный бизнес не может существовать без интернет-технологий.

После семинара слушатели поймут, как в кратчайшие сроки переключить бизнес на современные технологии. Они смогут оценить свой бизнес со стороны, выявить систематические ошибки в управлении и их исправить. Также все участники познакомятся с новыми партнерами и клиентами.

Эти знания можно получить бесплатно, нужно лишь прийти на семинар. Ознакомиться с подробной программой и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Вопросы по семинару можно задавать в компанию «ВебПульт» по телефону: (+998) 94−690−47−72 или электронной почте: info@webpult.pro.

Адрес: пр. Амира Темура, 88, гостиница Radisson Blu Tashkent

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