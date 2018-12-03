Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября своим постановлением утвердил создание Университета Аджу (Республика Корея) в Ташкенте.

Новый вуз будет готовить специалистов в сферах строительства, архитектуры, электротехники, экономики и других востребованных направлениях в соответствии с перспективами социально-экономического развития страны.

Обучение в университете будет вестись на основе учебных планов и программ Университета Аджу, выпускникам будет выдаваться выдается диплом южнокорейского университета.

Прием в вуз начнется с 2019/2020 учебного года с направлений образования бакалавриата «Архитектура», «Электротехника» и «Строительный инжиниринг». С 2020/2021 учебного года планируется открытие новых направлений образования бакалавриата и специальности магистратуры, в том числе медицинского факультета с многопрофильной клиникой, научно-исследовательскими лабораториями и диагностическим центром на основе стандартов Университета Аджу. В Банковско-финансовой академии Узбекистана намечено открытие Высшей школы экономики и бизнеса Университета Аджу по подготовке управленческих кадров по специальностям магистратуры.

Для студентов — граждан Узбекистана, принятых на учебу в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах, до окончания ими университета предоставляется государственная поддержка в виде оплаты за счет госбюджета Узбекистана части суммы контракта, превышающей размер стоимости обучения по таким же направлениям образования в других государственных вузах страны, за исключением случаев оплаты контракта юридическими лицами — потенциальными работодателями.

Выпускники, которым предоставлена государственная поддержка, подлежат распределению на работу с условием отработки не менее трех лет в государственных организациях по специальности.