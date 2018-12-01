В Ташкенте задержан гражданин Казахстана, владелец автобуса, в котором при пожаре на автодороге «Самара-Шымкент» в январе погибли 52 узбекистанца. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Как уточняет управление, 46-летний О. М. не явился в правоохранительные органы Казахстана и скрылся от следствия. В Казахстане он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 348 части 4 Уголовного кодекса (недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями).

20 ноября при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий на территории Сергелийского района Ташкента находящийся в межгосударственном розыске О. М. был задержан. 22 ноября до решения вопроса об его экстрадиции он помещен в учреждение ГУИН МВД Узбекистана.

Процедура передачи задержанного правоохранительным органам Казахстана будет проводиться в соответствии с международными правовыми договоренностями между двумя странами, подчеркнули в ГУВД.