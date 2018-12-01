Зимний вечер. Стук в дверь. Открыв, родители радуются и удивляются большой коробке — новогоднему подарку, купленному специально для них. В голове сразу появляются картинки, на которых они наслаждаются просмотром телепередач на новом телевизоре. А в каком восторге будут дети от высокофункционального телевизора, на котором можно не только смотреть что-либо через интернет, но и играть в различные игры.

Artel разработал более 15 моделей высококачественных телевизоров с различной комплектацией, чтобы покупатели могли подарить новогоднюю радость своим родителям и детям. С заботой о старшем поколении компания производит комфортные телевизоры с практичным функционалом, а также высокофункциональные Smart-TV для детей.

Телевизоры Artel легки в использовании

Важным пунктом при выборе телевизора для родителей является легкость использования. Телевизоры Artel оснащены понятным и доступным интерфейсом, в котором каждый сможет быстро разобраться. Ассортимент включает в себя модели с диагональю от 24 дюймов (60 см) до 75 дюймов (191 см), которые отлично подойдут для семейного просмотра.





Отличительной особенностью и большим преимуществом телевизоров Artel является то, что на всех моделях установлены два тюнера для подключения цифрового и спутникового телевещания. Благодаря этому экономится значительная сумма на покупке дополнительного оборудования.

Телевизоры Artel — это оптимальное сочетание функциональности и легкости в использовании. Практически все модели оснащены такими функциями, как запись цифрового эфира PVR, Timeshift, система шумоподавления и родительского контроля.

С помощью записи цифрового эфира родные легко смогут записать нужную передачу или спортивный матч и посмотреть в удобное для них время. Кроме того, если нужно отлучиться на пару минут, то можно поставить прямой эфир на паузу с помощью функции Timeshift, а затем продолжить просмотр с нужного места.

Семейные просмотры телепередач

Компактные телевизоры Artel с диагональю 24, 28 и 32 дюйма в формате HD хороши для частного просмотра или в качестве дополнения на кухне.





Для просмотра телепередач в теплом семейном кругу разработаны телевизоры с диагональю от 109 см и выше. Экран у этих моделей имеет разрешение 1920×1080 пикселей и работает в формате высокой четкости Full HD: изображение в пять раз четче, сочнее и насыщеннее стандартного. Такие телевизоры обладают высокой детализацией и способны полностью погрузить в происходящее на экране.





Кроме того, компания Artel производит телевизоры с форматом Ultra HD и разрешением 3840×2160 пикселей. Они способны отображать мельчайшие детали и воспроизводить более 1 млн цветов, делая происходящее на экране практически неотличимым от реальной жизни.

Все возможности интернета в телевизоре

Модели Smart называют умными телевизорами, и это неспроста: они напрямую подключаются к интернету с помощью проводного или беспроводного соединения. Благодаря им все, что отделяет людей от любимых фильмов и передач — это всего лишь один клик. Теперь все возможности интернета находятся в телевизоре.





Новый год — это время чудес и необыкновенного счастья. Телевизоры Artel подарят родным и близким море положительных эмоций и радости.

Продукция Artel имеет полную бесплатную трехлетнюю гарантию. Чтобы ей воспользоваться, нужно обратиться в один из более 33 сервисных центров, расположенных по всей территории Узбекистана.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (+998) 78−148−88−88.

Сайт: artelgroup.org

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