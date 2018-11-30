«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты выпечки, которую можно приготовить, уложившись в 30 тысяч сумов или меньше.

Песочные колечки





Это печенье в форме колечек готовится из песочного теста. Сверху его посыпают арахисом, который придает колечкам приятный аромат и текстуру. Хранить печеньки можно в жестяной банке до недели, а обойдутся они примерно в 10,5 тысячи сумов.

Бискотти





Традиционное итальянское печенье бискотти имеет одну особенность: оно выпекается дважды. Сначала нужно испечь небольшие батончики, затем разрезать их на ломтики и запечь еще раз. Готовое печенье будет хрустящим, не слишком жестким и очень ароматными. Для красоты и дополнительного вкуса в него можно добавить сухофрукты или цукаты. 10 порций бискотти обойдутся примерно в 27 тысяч сумов.

Булочки с яблоками





Симпатичные булочки-завитушки с яблоками, корицей и орешками смогут приготовить даже начинающие кулинары. Они получаются мягкими и пышными, не слишком сладкими, с тонким приятным ароматом. Стоимость таких булочек не превышает 9 тысяч сумов.

Яблочный пирог





Итальянский яблочный пирог — выпечка для тех, у кого нет времени на приготовление сложных десертов. Всего 40 минут, и воздушный пористый кекс с кислинкой яблок готов. Приготовить пирог очень просто, а ингредиенты для него есть в каждом доме. Пирог диаметром 22 сантиметра обойдется всего в 10 тысяч сумов.

Сырные крекеры





Тем, кто любит похрустеть перед телевизором сухариками или чипсами, наверняка понравятся сырные крекеры, которые легко приготовить дома. У них эффектный и забавный вид, приятный сырный аромат и слегка соленый вкус. Готовить их можно вместе с детьми — им обязательно понравится делать в «сыре» дырочки. Такие крекеры обходятся примерно в 15 тысяч сумов.

Насыпной яблочный пирог





Еще один рецепт выпечки с яблоками: насыпной яблочный пирог. Он обязательно придется по душе тем, кто не любит замешивать тесто, — для него достаточно лишь смешать сухие ингредиенты, добавить яблоки и сливочное масло. Пирог получится ароматным и рассыпчатым, очень аппетитным. А обойдется он в 20 тысяч сумов.

Булочки с сыром и зеленью





Такие булочки можно подать как самостоятельную закуску или в качестве хлеба к первым блюдам. Еще во время выпечки всех домашних привлечет аппетитный аромат сыра, укропа и зеленого лука. В начинку можно добавлять и другие ингредиенты — например, оливки, соус песто, вяленые томаты. Стоимость булочек — примерно 27 тысяч сумов.

Медовое печенье





Ароматное медовое печенье можно приготовить из самых доступных ингредиентов. Оно долго не черствеет, даже если его не съедят сразу. Испечь его можно всего за полчаса, а если перед выпечкой обвалять в белом кунжуте, получится еще вкуснее. Примерная стоимость такого печенья — всего 7 тысяч сумов.

Печенье «Розочки»





Плюс этого творожного печенья в том, что тесто можно замесить заранее и оставить в холодильнике на ночь. А уже утром порадовать близких свежеиспеченными печеньями в форме розочек. Творожное тесто получится плотным, но не жестким, скорее рассыпчатым. Примерная стоимость «Розочек» — 15 тысяч сумов.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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