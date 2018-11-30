Сезонное строительство? Нет, это не про МДЦ Tashkent City. Здесь не будут ждать потепления в течение трех месяцев. Задачи имеют конкретные сроки, а это означает, что зимней передышки быть не может. Нужно строить, ставить рекорды, покорять вершины и достигать цели. А их много: от глобальных, которые поставил лично глава государства до ежедневных, с которых начинается каждый рабочий день на площадке.

Подготовку к зимнему периоду в МДЦ Tashkent City начали еще с сентября. Рабочим выдали спецодежду и утепленную обувь, проложили пути для тяжелой техники — там, где летом можно проехать по земле или гравию, в сезон дождей не обойтись без временных дорог для движения грузовых автомобилей.

Отдельное внимание уделено подготовке транспортных средств и тяжелой техники к периоду холодов. Шины, аккумуляторы, антифризная жидкость — все должно быть готово к использованию в любой момент и находиться в полной исправности. Чтобы предотвратить обмерзание дорог, застройщики запаслись необходимым количеством песка и соли — на стройплощадке не должно быть гололеда.

Зима для строителей — период особой мобилизации. Еще с осени начинается остекление всех помещений и строительство отопительных котельных для жилых городков. К примеру, только на Лоте №7, где трудятся и живут примерно 700 рабочих, соорудили шесть котельных установок. С жилым городком они соединены теплотрассой.





Также согласно СанПиН Министерства здравоохранения Узбекистана, для всех работающих на открытой строительной площадке сооружены помещения для обогрева и сушки спецодежды и обуви. При температуре ниже 0 градусов помещения работают в круглосуточном режиме.

И самое главное — это работа с материалом. К примеру, бетон не терпит минусовой температуры, так как он начинает терять свою прочность. Поэтому предусмотрено добавление в раствор специальных морозостойких присадок и пластификаторов. Они повышают текучесть материала и ускоряют набор прочности.

Есть еще другой вариант — в холодное время суток на площадке устанавливают временные палатки из брезента с тепловыми пушками внутри, которые прогревают опалубку.

Бетон при заливке тоже накрывают прочным полиэтиленом: получается парник — оптимальная среда для созревания бетона.

Любому строителю известно, что в ветреную погоду опасно работать на высоте. Два башенных крана возвышаются более чем на 100 метров, где ветер может помешать четкости их действий. Предотвратить нежелательные ситуации в таких случаях поможет устройство, установленное на стреле крана — анемометр. Прибор способен определять скорость ветра и автоматически останавливать работу крана при отметке более 15 метров в секунду.

Именно эти условия, соблюдение которых контролируют представители службы охраны труда и техники безопасности, способствуют качественной работе в зимний период. Таким образом, минус на термометре никак не повлияет на динамику реализации проектов отдельных Лотов МДЦ Tashkent City.

На правах рекламы.