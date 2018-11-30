Компания LG всегда трудится над тем, чтобы облегчить жизнь и освободить время для более приятных дел. Теперь можно использовать все возможности микроволновой печи LG NeoChef и радовать семью и друзей вкусными блюдами, приготовленными максимально быстро.

Ведь LG NeoChef с конвекцией выводит процесс приготовления пищи на новый уровень. Специальный вентилятор заставляет циркулировать горячий воздух по всей поверхности — это ускоряет не только разогрев, но и разморозку продуктов. Благодаря большому разнообразию программ микроволновая печь нового поколения превращает работу на кухне в приятное времяпрепровождение, помогая создавать настоящие кулинарные шедевры.

Прибор можно использовать для подогрева, размораживания, обжаривания, запекания, готовки во фритюре и даже для приготовления йогурта.





Интересные рецепты блюд, приготовленные в микроволновой печи LG NeoChef, можно посмотреть по ссылке.

Благодаря специальному покрытию EasyClean можно легко очистить микроволновку после готовки. Строгий дизайн позволяет установить LG NeoChef на любой кухне, не нарушая целостности интерьера.

Приобрести микроволновую печь LG NeoChef, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

магазины технорынка «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

сеть магазинов MEDIAPARK, Credit Asia, Texnomart;

фирменный магазин LG в ТРК Next.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: (+99871) 143−00−03.





По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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