Реальной ситуации на рынке информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане посвящено новое видео «Лаборатории бизнеса».
Когда в Узбекистане будет бесперебойный, быстрый и доступный интернет? Что было сделано для развития рынка информационно-коммуникационных технологий в год инноваций? Как поддерживают иностранных инвесторов в сфере ИКТ?
Ведущие проекта обсуждают реальное положение вещей с практиками рынка:
- Дмитрий Шуков, генеральный директор Beeline Uzbekistan;
- Акмаль Пайзиев, cооснователь компаний MyTaxi и Express 24;
- Шухрат Ахунджанов, генеральный директор интернет-провайдера ВСС.
Миссия проекта «Лаборатория бизнеса» — делать ценные знания доступными для каждого, кто хочет создать и развивать свой бизнес. Ведущие передачи — Арсен Длянчев, Сурен Сапов и Хикмат Абдурахманов.