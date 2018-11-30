Реальной ситуации на рынке информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане посвящено новое видео «Лаборатории бизнеса».

Когда в Узбекистане будет бесперебойный, быстрый и доступный интернет? Что было сделано для развития рынка информационно-коммуникационных технологий в год инноваций? Как поддерживают иностранных инвесторов в сфере ИКТ?

Ведущие проекта обсуждают реальное положение вещей с практиками рынка:

Дмитрий Шуков, генеральный директор Beeline Uzbekistan;

Акмаль Пайзиев, cооснователь компаний MyTaxi и Express 24;

Шухрат Ахунджанов, генеральный директор интернет-провайдера ВСС.

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Миссия проекта «Лаборатория бизнеса» — делать ценные знания доступными для каждого, кто хочет создать и развивать свой бизнес. Ведущие передачи — Арсен Длянчев, Сурен Сапов и Хикмат Абдурахманов.