С наступлением холодов сокращается световой день, отчего у многих наступает осенняя хандра. В такие моменты хочется забежать в уютное заведение, чтобы согреться, поднять настроение и съесть что-нибудь вкусное и калорийное. Например, мясо.

Именно таким местом является мясной бар Grillades, который недавно распахнул свои двери в Ташкенте. Кажется, здесь знают все о том, как сделать и без того нежное мясо практически идеальным на вкус.





Попадая внутрь, невольно обращаешь внимание на аскетичный интерьер в стиле фьюжн-шале. Пастельные цвета, минимум деталей, стильный тандем бетонной штукатурки и дерева на стенах гармонирует с аутентичными люстрами с лампами Эдисона. И через пять минут первое впечатление о строгости и холодности интерьера уступает место очарованию его теплотой и уютом. Особенно когда на глаза попадается большой стеллаж с зелеными растениями и цветами, а еще огромная поленница дров.

Дрова здесь стоят не просто для вида. Ведь именно с их помощью на открытой кухне разогревают огромный очаг, где жарят эти ароматные говяжьи и бараньи ребра, антрекот, индейку, цыпленка и семгу.





Подход к выбору мяса в Grillades особый. Каждое утро его доставляют с собственной фермы, которая располагается неподалеку. Владельцы особо подчеркивают, что вся мясная продукция в ресторане халяльная, а для приготовления блюд из говядины используется только мясо молодых коров и бычков.

Шеф-повар маринует мясные деликатесы солью, черным перцем, розмарином и тимьяном, которые растут прямо здесь на соседнем подоконнике. Замаринованное блюдо закладывается на решетку очага и жарится около 2−3 часов. За это время оно становится невероятно нежным. А благодаря использованию дров урюкового дерева вкус у блюд получается как на даче, с дымком. Только вам не нужно выезжать на природу, заморачиваться с очагом и тратить время на приготовление.





Не придется тратить много времени и на ожидание заказа. После приготовления мясо заворачивают в фольгу, в которой оно томится и остается горячим на протяжении нескольких часов. Поэтому порцию свежеприготовленной и ароматной говядины вам подадут уже через 10 минут. Это особенно кстати, когда вы пришли на обед с друзьями, а времени совсем мало. Вдобавок мясо здесь подают на развес: можно заказать сколько нужно, чтобы не оставлять излишков на тарелке. Кроме того, в меню указан вес готового блюда.

Потрапезничать в Grillades можно за деревянными столиками на уютных диванчиках или кожаных креслах с круглыми спинками. Несмотря на открытую кухню и близость очага, гостей не побеспокоят посторонние запахи: в заведении работают мощные вытяжки.





Разбавить душевные беседы в Grillades можно разнообразными закусками, салатами, супами, а также согревающими чаем, ароматным кофе и освежающими свежевыжатыми соками.

А если при этом хочется укрыться от лишних глаз, то для гостей доступна специальная зона. Она также отлично подойдет для романтического вечера со второй половинкой или для деловых переговоров. Персонал может отрегулировать освещение по вашему желанию.





Grillades — это место, которое сначала кажется суровым, но потом надолго покоряет сердца и желудки. Отсюда не хочется уходить, и мысли о возвращении начинают посещать, как только вы покинете заведение. Средний чек на одного человека составит от 100 000 до 150 000 сумов. Чем не повод выделить один вечер и устроить с друзьями настоящий мясной пир в уютном шале?

Телефон: (+998) 99−380−00−07

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Богишамол

Ориентир: монетный двор, Юнусабадский РОВД

Сайт: grillades.uz

Facebook: fb.com/grillades.uz

Instagram: @grillades.uz

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