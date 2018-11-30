«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 1 и 2 декабря.

Кинопремьера 1 и 2 декабря

В Ташкенте стартовала премьера приключенческого боевика «Робин Гуд: Начало».

Продолжаются показы фильмов «Ральф против интернета», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «На край света: В поисках единорога», «Хантер Киллер», «Девушка, которая застряла в паутине», Scorpion, Sarvqomat dilbarim, Maqsad, Temur, «Исломхужа», Ruh 5−13 (4-qism), Qaysarginam 2, Hayot, Nayrang, Millioner kelin, Jonimga tegding jonim, Jekpot.

Концерт певца Andy 1 декабря

Во дворце «Дружба народов» состоится концерт иранского певца Andy. Гостей ждет специальная музыкальная программа.

Спектакль «Игроки» 1 декабря

Молодежный театр приглашает зрителей на спектакль «Игроки» по поэме Николая Гоголя. Продолжительность — 135 минут.

Ярмарки ручных изделий 2 декабря

В воскресенье в Ташкенте пройдут четыре выставки ручных изделий:

Бесплатная игра «Мозгобойня» 1 декабря

Бесплатная игра на логику, сообразительность и кругозор «МозгоБойня» пройдет в ТРЦ Vega Centre. Необходима регистрация.

Детский мастер-класс 2 декабря

Центр Metrika приглашает детей на творческий мастер-класс, где они смогут создать снежный город из картона, ватных дисков, красок и клея ПВА.

Мастер-класс в ИЗО-студии 2 декабря

Галерея Autograph Art Gallery приглашает на мастер-класс в ИЗО-студию. Педагог Светлана Жаляева поможет начинающим художникам самостоятельно создать картину.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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