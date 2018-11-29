6 ноября примерно в 11:30 в Дустликском районе Джизакской области руководитель фермерского хозяйства Санжар Баратов повесился на веревке в амбаре, пристроенном к дому.

В судебно-медицинской экспертизе от 19 ноября указано, что смерть наступила в результате сдавливания органов шеи петлей, что привело к механической асфиксии. Следствие по делу Санжара Баратова продлено еще на месяц, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Радио «Озодлик» со ссылкой на родственников погибшего передавало, что фермер решил совершить самоубийство после конфискации имущества сотрудниками Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре за невозврат банковского кредита.

По данным Генпрокуратуры, Санжар Баратов в 2017 году взял льготный кредит в «Агробанке» для сельскохозяйственных нужд на сумму 104,5 млн сумов. Размер задолженности составил 58,1 млн сумов.

Исполнительный лист с решением суда от 26 января поступил в отдел БПИ Дустликского района. Государственный исполнитель Ш. А. принял дело в производство 22 февраля, уведомив Санжара Баратова о том, что задолженность нужно выплатить в течение пяти дней. Долг погашен не был.

27 октября для обеспечения исполнения судебного акта на основе решения начальника областного БПИ государственные исполнители Джизакского отделения бюро Ш. М. и О. К. вместе с понятыми посетили дом Баратова и изъяли ковер размером 3×4 м в присутствии его матери. 8 ноября ковер был возвращен семье, поскольку он не находился на балансе фермерского хозяйства «Баратов Санжар».

В 2018 году Баратов также взял кредит для сельскохозяйственных нужд в 271,6 млн сумов, долг составил 220,1 млн сумов. В решении межрайонного экономического суда Дустликского района от 24 октября определено, что 220,1 млн сумов со счета фермерского хозяйства должны быть переведены в районный филиал «Агробанка».

Баратову было предоставлено 15 дней для погашения задолженности. Для исполнения этого решения госисполнители Джизакского БПИ Т. Н. и Х. М. 5 ноября пришли в дом Баратова, чтобы ознакомить его с определением суда, однако из-за его отсутствия разъяснение было дано матери.

В Бюро принудительного исполнения Джизакской области была проведена служебная проверка, чтобы проверить исполнение закона «Об исполнении судебных актов и актов иных органов», а также постановления президента Узбекистана от 28 февраля. Этим документом определена отсрочка на три года образовавшейся по состоянию на 1 января 2018 года задолженности фермерских хозяйств, выращивающих хлопок-сырец и зерновые колосовые, перед обслуживающими организациями, включая внутриотраслевую задолженность, а также перед бюджетом и государственными целевыми фондами со списанием начисленных пени и штрафов.

Проверка не выявила нарушений законодательства и фактов неправомерных действий со стороны государственных исполнителей. При этом во время изъятия ковра сотрудники БПИ должны были провести опись имущества, чтобы установить принадлежность предмета должнику. «Газета.uz» указала на этот момент Генпрокуратуре, где сообщили, что проверка продолжается.

По данным Генпрокуратуры, мать погибшего подтвердила, что он отсутствовал во время двух посещений сотрудников БПИ, изъятие и возвращение ковра, а также сообщила, что государственные исполнители не оказывали на нее психологическое или физическое давление. Данную информацию подтвердили также отец, брат и супруга Санжара Баратова.

Следствие ведет прокуратура Дустликского района.