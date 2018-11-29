Компания «Новый дом» производит капитальный ремонт премиум-класса. Заказывая ремонт у компании, клиент оплачивает цену за квадратный метр. В нее входит все: от подготовки помещения к ремонту до полной уборки после работ.

Все детали обговариваются заранее: тип ремонта, стройматериалы, точный расчет расходов, строгие сроки выполнения и отчетность.

Цена за квадратный метр рассчитывается только по полу.

За ремонтом будет следить персональный прораб, который высылает фото- и видеоотчеты за каждый день или неделю и расписывает дальнейшие работы.

На данный момент актуальны такие стили интерьера, как: классика, современный, арт-деко и прованс.

«Новый дом» предлагает тарифные планы «Премиум-класс», «Бизнес-класс» и «Стандартный».

Заказывая ремонт премиум-класса в «Новом доме», клиент покупает полный комплекс работ. Компания избавит его от бесконечной траты времени, нервов, денег и сама позаботится обо всем.

Если позвонить прямо сейчас, то можно получить дизайн-проект одной комнаты в подарок. К тому же компания дарит дизайн интерьера при заказе капитального ремонта.

Телефон: (+998) 71−200−22−82

Сайт: noviydom.uz

Instagram: @noviydom_uz

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