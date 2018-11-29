Президент Узбекистана для ознакомления с социально-экономическими проектами отбыл в Хорезмскую область, сообщила пресс-служба главы государства.
В середине ноября Шавкат Мирзиёев начал очередную серию поездок по стране с Каракалпакстана.
Фото: Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана для ознакомления с социально-экономическими проектами отбыл в Хорезмскую область, сообщила пресс-служба главы государства.
В середине ноября Шавкат Мирзиёев начал очередную серию поездок по стране с Каракалпакстана.
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