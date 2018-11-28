Часто ли люди задумываются о том, как продать свой товар на рынке в условиях высокой конкуренции? А как сделать это дорого, когда конкуренты устраивают демпинговые войны? И как внушить потенциальному клиенту то, что цена на товар гораздо ниже его ценности?

Эти и многие другие вопросы возникают практически ежедневно в любой сфере бизнеса. Сегодня искусство продавать правильно — основной ключ к росту компании и, как следствие, ее доходов. Продавать умеют практически все, но делать это изысканно и дорого могут лишь немногие.

Как же настроить и автоматизировать продажи так, чтобы искусство продавать доставляло удовольствие и реальную прибыль, а бизнес рос и развивался так же стремительно и активно, как Apple или Facebook?





23 января в Ташкенте российский топ-тренер по продажам и маркетингу Владимир Якуба проведет свой авторский тренинг «Продажи в условиях жесткой конкуренции».

Владимир Якуба — лектор университета «Синергия», автор 8 книг и 11 обучающих фильмов по маркетингу и продажам. Кроме того, он дважды лучший бизнес-тренер года (в 2014 и 2016 годах), единственный специалист по продажам в формате «Реалити» (успешная продажа со сцены прямо на тренинге на глазах у всех). За его плечами более 1760 проведенных тренингов. Клиентами Владимира Якубы являются ведущие компании России и СНГ.

Тренинг «Продажи в условиях жесткой конкуренции» предназначен прежде всего для владельцев бизнеса — как мелкого, так и среднего и крупного, а также для руководителей и менеджеров отдела продаж, маркетологов и тех, кто так или иначе вовлечен в процессы прямых и косвенных продаж в компаниях. Уже в течение месяца после тренинга, при использовании полученных инструментов и методов Владимира Якубы, продажи вырастут минимум на 40%.





На тренинге слушатели получат множество секретных инструментов, которые помогут быстро увеличить и автоматизировать продажи, а также принести себе и компании реальные деньги.

Владимир Якуба расскажет о том, как:

продавать больше, быстрее, дороже и чаще, а также легче проходить возражения и закрывать сделки;

создавать дожимающие тексты и презентации после телефонного разговора или встречи;

преодолевать телефонные барьеры и легко вести диалог с сотрудником любого уровня — от секретаря до топ-менеджера и руководителя;

вести переговоры, учитывая контекст и индивидуальные особенности собеседника;

продавать все «по щелчку пальцев».





Организатор тренинга — компания BusinessTerra. Компания основана в 2018 году, входит в группу компаний сети учебных центров «Пять с Плюсом». Основное направление деятельности — организация однодневных и многодневных тренингов и семинаров по маркетингу, продажам, финансам и бухгалтерии, SMM, менеджменту, личностному росту и развитию.

Директор компании Марат Зинуров — менеджер премиум-класса в области продаж. Он более 10 лет работал в области продаж в ведущих компаниях в Дубаи, имеет солидный опыт с чеком более 1 млн долларов США, прошел более 50 тренингов по продажам.

Приобрести билет и получить подробную информацию можно на сайте businessterra.uz.

Телефоны: (+998) 90−965−83−31, (+998) 90−178−28−07, (+998) 90−966−02−12.

Telegram: t.me/businessterra2018

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Instagram: @terra_biz

«Газета.uz» — информационный партнер тренинга Владимира Якуба в Ташкенте.