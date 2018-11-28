LG Electronics выпустила серию роликов про стиральные машины с функциями TrueSteam и OpenDoor, которые упрощают процесс стирки.





Функция пара TrueSteam делает стирку деликатнее, взяв на себя заботы не только по уходу за одеждой, но и за здоровьем. Специальный гипоаллергенный режим стирки паром позволяет удалить 99,9% бытовых источников аллергии и обезвредить бактерии. К тому же пар является наиболее натуральным способом смягчения одежды: под воздействием высокой температуры волокна ткани становятся мягкими на ощупь.

С функцией OpenDoor можно добавить или достать одежду из барабана. Для того чтобы добавить в стиральную машину забытое перед началом стирки белье, нужно просто нажать кнопку «Добавить» и положить любую одежду. «Хлопок», «Смешанный режим», «Режим ручной стирки» — вне зависимости от выбранного режима дверь можно открыть прямо во время стирки менее, чем за три секунды.

Приобрести стиральные машины LG F2J9HS2S и LG F2J9HS2W, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

cети магазинов MEDIAPARK Bozori, GoodZone;

фирменный магазин LG в ТРК Next.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (+998) 71−143−00−03, (+998) 71−207−03−07.









По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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