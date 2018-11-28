25-летний гражданин Узбекистана 27 ноября упал под поезд на станции московского метро «Юго-Западная» Сокольнической линии и погиб от полученных травм, сообщило РИА Новости.

Мужчина упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Машинист экстренно затормозил, но поезд по инерции наехал на пассажира.

По данным пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, чтобы достать тело погибшего, было снято напряжение. Наряд скорой медицинской помощи констатировал смерть с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью».

Полицейские опрашивают очевидцев и машиниста электропоезда, а также изучат запись с камер наблюдения.