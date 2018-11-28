Кабинет Министров Узбекистана 27 ноября издал постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему поощрению выращивания зерновых». Его краткий перевод на русский язык приводит Norma.uz.
В документе отмечается низкая урожайность и ряд других проблем в сфере выращивания зерновых культур. Чтобы исправить ситуацию, гарантированная государством цена приобретения зерна урожая 2019 года установлена в размере 1,2 млн сумов за тонну. Это на 60% выше, чем в текущем году.
По всем зерновым культурам вводятся надбавки и скидки к закупочной цене в зависимости от урожайности с гектара орошаемой земли:
- 30 центнеров и ниже — скидка в 25%;
- от 31 до 40 центнеров — скидка в 15%;
- от 41 до 50 центнеров — надбавка в 10%;
- от 51 до 60 центнеров — надбавка в 20%;
- 61 центнер и выше — надбавка в 20%.
Предусматривается и совершенствование кредитования хозяйств. Если по текущему порядку при поставке зерновых для государственных нужд им выдавался кредит в размере 60% от стоимости поставки, теперь размер кредита составит 100% (с учетом стоимости авансовой поставки семян со стороны заготовительной организации). Ставка по кредиту — 5% годовых.
Наряду с экономическими мерами, правительство намерено стимулировать урожайность фискальным и административным путем.
В частности, для фермерских хозяйства и других сельскохозяйственных предприятий, выращивающих зерновые культуры, в параметры государственного бюджета на 2019 год предусмотрено ввести повышающие коэффициенты по единому земельному налогу за низкую урожайность с гектара орошаемых земель:
- при 30 центнерах и ниже — налог повысят в 2 раза;
- при урожайности от 31 до 40 центнеров — в 1,5 раза.
Более того, урожайность ниже 40 центнеров с гектара орошаемых земель будет признаваться «предательством по отношению к земле». Это может повлечь последствия вплоть до прекращения договора аренды на землю.
Кардинал Ришелье
Опять элементы плановой экономики в эпоху рыночной экономики.
Искандар Ахмедов
Осталось ввести расстрел за колоски и махровый СССРовский подход к решению проблем расцветет бурным цветом. Поверьте все те кто принимают решения сегодня это бывшие комсомольцы и молодые члены КПСС, в головах ничего не изменилось. Нет новизны. Вроде получили мустакилик, а ощущение что живем при совке..
Светлана Потапова
Так вот почему присягу то принимали!!!
Дильшод Носиров
мде нечего добавить после клятвы )
Timur Ahmedov
земля рано или поздно накажет сама, за такой варварский подход. Природе все равно.
Фируза Кайкова
Правильно так и надо. Это будет стимулировать их. И они будут ответственно относиться к своей работе. Они потом поймут, что для них это решение будет для их же благополучия.