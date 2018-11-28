Нападающий ташкентского «Локомотива» Марат Бикмаев оштрафован на 20 млн сумов и дисквалифицирован на две игры за неприличный жест в матче с «Пахтакором» (3:2) в 31-м туре Суперлиге Pepsi.

Как сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги, соответствующее решение принял Комитет по этике ПФЛ, всесторонне изучив этот случай.

Комитет напомнил, что в 23-м туре Суперлиги Pepsi в матче с «Металлургом» нападающий, находившийся на скамейке запасных, использовал нецензурные слова в адрес группы арбитров. В результате главный арбитр Владислав Цейтлин отстранил игрока с поля и сообщил, что футболист оскорбил резервного арбитра, а затем всю группу, за что был дисквалифицирован на две игры и оштрафован на 10 млн сумов.

«Нельзя оправдать неприличные действия Марата Бикмаева в матче с „Пахтакором“. Он как игрок национальной сборной должен быть примером для всех», — говорится в сообщении ПФЛ.