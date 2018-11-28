Французское агентство развития (ФАР) предоставит 150 млн евро на поддержку расходов бюджета Узбекистана. Проект постановления президента, разработанный Министерством финансов, опубликован 28 ноября.

В проекте документа говорится, что 22 ноября совет директоров ФАР одобрил предоставление Узбекистану займа в размере 150 млн евро на бюджетную поддержку. Кредит предоставлен в рамках проекта «Программа улучшения экономического управления», разработанного при содействии Азиатского банка развития (АБР) со сроком погашения 20 лет, включая шестилетний льготный период.

В июле заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров сообщил, что Всемирный банк и АБР предоставили Узбекистану 800 млн долларов на поддержку бюджета. Вице-премьер сообщил, что правительство намерено оптимизировать использование предоставленных кредитов, чтобы не допустить дефицита бюджета в краткосрочной перспективе.