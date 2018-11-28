В Ташкенте прошла презентация новой полнокадровой беззеркальной камеры Canon и линейки оптики в составе революционной системы EOS R с новым байонетом RF. Традиционно компания предоставила возможность фотографам и журналистам протестировать возможности камеры, организовав тестинг в одном из крупнейших музеев Центральной Азии — Государственном музее искусств Узбекистана.





Рассказывая о последней разработке во время официальной части презентации, технический специалист Canon Ференц Торок отметил, что спроектированная с нуля система EOS R предлагает новый уровень инновации, делая возможными более детализированные снимки с недосягаемым уровнем резкости изображения.

EOS R является первой камерой, оснащенной новым 12-контактным байонетом RF с рабочим отрезком в 20 мм и диаметром крепления в 54 мм. Это позволяет проектировать объективы с более гибкими параметрами, чем это было возможно ранее.

«Ожидания публики растут с каждым днем, и для того чтобы не только оправдывать их, а превосходить, Canon уделяет большое внимание разработкам. Мы действительно гордимся выпуском новой модели, ведь это результат кропотливой работы всей нашей команды, оснастившей EOS R передовыми инновациями», — подчеркнул спикер.





По данным компании, фотоаппарат оснащен наиболее быстрым автофокусом в мире (скорость фокусировки всего 0,05 секунд). Камера способна мгновенно и качественно снимать движущиеся объекты со скоростью до 8 кадров в секунду с фиксированным фокусом и со скоростью 5 кадров в секунду в режиме следящего автофокуса.

В EOS R также реализована система Touch and Drag AF, которая предоставляет возможность интуитивного выбора из 5655 позиций автофокуса, что больше, чем в любой другой камере данного класса. EOS R является первой в мире камерой, способной фокусироваться в условиях слабой освещенности до -6 ступеней экспозиции (-6EV).

Она также отлично подходит для съемки в неблагоприятных условиях освещения благодаря новейшему электронному видоискателю с 3,69 млн точек и стопроцентному покрытию кадра, позволяющему видеть объекты в правильном цвете даже в условиях практически полной темноты.





Система EOS R имеет возможность снимать в полной тишине, что будет полезно и для фотожурналистов, и для фотографов торжественных мероприятий в ситуациях, где звук затвора нежелателен.

На мероприятии также выступила амбассадор Canon в России Катя Мухина, которая одной из первых в мире успела ознакомиться с новой камерой. Она поделилась опытом работы с EOS R и показала результаты съемок на беззеркальный фотоаппарат в условиях плохого освещения и движения, поразив аудиторию красотой и качеством кадров.

После окончания официальной части гости могли протестировать новинку во время исполнения танца в «Динамичной зоне», в условиях темноты в зоне «Неоновый портрет» и фотозоне для макросъемки.

В зоне CPS (Canon Professional Services) у каждого желающего была возможность получить консультацию инженера официального сервисного центра Canon, зарегистрироваться в программе CPS и воспользоваться услугой сheck&clean.

В Узбекистане камера Canon EOS R поступила в продажу в конце октября.





О компании

На протяжении 80 лет Canon предлагает своим клиентам по всему миру современные технологии создания и обработки изображений. С момента своего основания в 1937 году организация выросла в компанию мирового уровня и заняла прочные позиции в разнообразных сферах, в том числе на рынках решений для бизнеса, продукции для формирования и обработки изображений для индивидуальных потребителей, оборудования для ТВ-вещания и коммуникаций, медицинских систем и продуктов для промышленного сектора.

Корпоративная философия Canon строится на принципе Kyosei. Он лежит в основе бренда и определил подход компании к своей коммерческой и спонсорской деятельности.

Kyosei — японское слово, обозначающее жизнь и совместную работу во имя общего блага. Этот принцип определяет ценности Canon и характеризует их нравственный долг — быть социально ответственной компанией.

Подробную информацию можно получить на сайтах canon-europe.com и canon.uz.

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