Комил Исмоилович Алламжонов назначен исполняющим обязанности генерального директора Узбекского агентства по печати и информации, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.

В октябре он был освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента — пресс-секретаря президента Узбекистана, на которую был назначен в августе. Причины не уточнялись.

Пресс-секретарем президента и заместителем руководителя исполнительного аппарата главы государства Алламжонов работал с декабря 2017 года.

Комил Алламжонов (1984 года рождения) — выпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана (2006) и Ташкентского государственного экономического университета (2010).

В 2005—2009 годах был и. о. руководителя информационной службы Государственного налогового комитета, в 2009—2013 годах — руководителем информационной службы — пресс-секретарем председателя ГНК. Основатель автошколы Avtotest, газеты «Солик инфо», программы по автоматизации бухгалтерской деятельности BEM и других проектов.

Ранее мы сообщали об освобождении от должности генерального директора УзАПИ Лазиза Тангриева.