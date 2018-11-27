В правила оказания услуг водоснабжения и водоотведения потребителям внесли изменения и дополнения постановлением Кабинета Министров от 23 ноября, сообщила Norma.uz.

В частности, определены правила 100-процентной предоплаты услуг водоснабжения и водоотведения потребителям. При наличии приборов учета расчет предоплаты производится по среднему расходу последних трех месяцев, а при отсутствии приборов учета — по норме месячного потребления.

Если потребитель не внесет 100% предоплаты за следующий месяц до 10-го числа в пятидневный срок с момента получения письменного извещения об этом, Бюро принудительного исполнения (БПИ) отключит его от сети водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, согласно поправкам к документу, новый собственник недвижимости в ответе за дебиторскую задолженность прежних хозяев. При смене владельца объекта потребитель обязан погасить дебиторскую задолженность и подписать акт с БПИ (ранее — с организацией водопроводно-канализационного хозяйства, ВКХ) за семь дней до выезда.

После выезда ответственность за сохранность пломб, прибора учета и невозмещенную дебиторскую задолженность (ранее — только за сохранность пломб и счетчика) возлагается на нового владельца объекта. Следовательно, если выявится непогашенная предыдущим собственником задолженность, то ее должен будет оплатить новый.

За повторное подключение ранее отключенных от систем водоснабжения и водоотведения потребителей теперь будет взиматься плата: с физических лиц, проживающих в собственных и многоквартирных жилых домах, — 2 МРЗП, с остальных групп потребителей — 10 МРЗП.

Показания счетчика, согласно дополнениям к правилам, будут снимать раз в месяц Бюро принудительного исполнения (ранее — 1 раз в квартал сотрудниками ВКХ). После этого в сведения потребителей вносятся изменения путем оформления соответствующего акта. Его составляют в двух экземплярах, один вручается потребителю.

Согласно дополнениям, если организация ВКХ не направит потребителю заранее (не менее чем за 30 календарных дней) уведомление об истечении срока поверки, то оплата воды продолжается по показаниям счетчика, как обычно. Перерасчет запрещен.

После направления организацией ВКХ или БПИ уведомления потребителю, показатели счетчика, не прошедшего в установленный срок поверку, не принимаются, а расчет потребления воды производится:

физическими лицами, проживающими в собственных и многоквартирных жилых домах, — по действующим нормам водопотребления;

остальными потребителями — по пропускной способности основного водопроводного ввода.

Сотрудники БПИ теперь должны принимать участие в решении всех вопросов, которые могут повлиять на точность во взаиморасчетах между потребителем и водоснабжающей организацией. В частности, подключение, отключение от сетей, установка, замена, снятие прибора учета воды осуществляется при участии представителя бюро.