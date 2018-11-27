Начало зимы ознаменуется похолоданием. 1 декабря по большей части Узбекистана местами возможен дождь, переходящий в снег. В воскресенье установится сухая и холодная погода.

Температурный фон понизится на 7−9 градусов Цельсия и ко 2 декабря составит −7…−2 градуса ночью и +3…+8 градусов днем. Метеосводку Узгидромета опубликовало Министерство по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

28 ноября по республике прекратятся дожди, вызванные выносом влажных воздушных масс с территории Туркменистана, лишь в Сурхандарьинской области и Ферганской долине сохранится вероятность осадков.

В четверг и пятницу по Узбекистану ожидается теплая и сухая погода. Дневная температура воздуха будет постепенно повышаться до +13…+15 градусов.