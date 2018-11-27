Американская нефтяная компания Halliburton рассмотрит вариант создания в Узбекистане совместного предприятия по предоставлению услуг в нефтегазовой сфере, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза» в официальном Telegram-канале.

Делегация Halliburton провела в Ташкенте переговоры с руководством «Узбекнфтегаза» в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в мае в ходе международного экономического форума в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день сформирована совместная экспертная рабочая группа по реализации меморандума.

Руководство «Узбекнефтегаза» также предложило Halliburton сотрудничество в интенсификации добычи углеводородов на уже открытых и долго разрабатываемых месторождениях на условиях риск-сервис контракта.

Представители американской компании подчеркнули, что окажут «всестороннюю поддержку» в создании национальной базы нефтегазовых данных Узбекистана и выразили готовность участвовать в пилотном проекте «Цифровое месторождение».