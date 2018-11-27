В Узбекистане впервые пройдет эксклюзивная мобильная экспозиция передовых решений Truck Tour Grohe от немецкой компании Grohe, которая является мировым лидером в сфере производства и сбыта сантехнического оборудования. Грузовик будет находиться в республике с 28 ноября по 5 декабря с остановками в трех городах: Ташкент, Самарканд и Фергана.

Это отличный шанс узнать о том, что значит настоящая синергия дизайна и надежности, воплощенная в идеальный результат.





Оборудованная в грузовике Grohe экспозиция составлена из полностью функционирующих новинок. Но это гораздо больше, чем просто шоурум на колесах. Посетители смогут не только увидеть, но и опробовать многие новинки бренда, так как грузовик оснащен собственным мобильным водопроводом и генератором электричества. Это позволяет демонстрировать такие умные продукты, как: водные системы для кухни Grohe Red и Grohe Blue, душевые системы Grohe AquaSymphony, Grohe F-digital deluxe и Grohe Euphoria SmartControl и системы защиты от затопления Grohe Sense и Sense Guard.





Во время остановки в грузовике будут проходить бесплатные мастер-классы и обучающие программы для специалистов от экспертов компании. Кроме наглядного представления о принципах работы продукции, посетители получат специальные брошюры по развитию собственного бизнеса.

График остановок Grohe Truck Tour по городам:





Дополнительную информацию можно получить по телефону (+998) 93−388−88−93.

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