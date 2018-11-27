Для решения о покупке товара иногда достаточно нескольких секунд. А чтобы сделка совершилась, недостаточно одного желания потребителя — у продавца должна быть возможность правильно предоставить интересующий продукт. Но не у всех эти попытки увенчиваются успехом.

Люди часто ограничиваются мнением, что для хорошей реализации товара достаточно взять место с хорошей проходимостью, забывая о том, что позже они столкнутся с множеством трудностей (долгий поиск помещения, дорогой ремонт, высокая арендная плата, недовольство арендодателя и так далее).

В век интернет-технологий продавцу достаточно сделать ставку на правильный сбыт своего товара через всемирную сеть. Все разнообразие и значительная численность торговых посредников отражают специфику товара, рынка, самой фирмы, а также обеспечивают необходимый уровень комфорта покупателю.

В Узбекистане интернет-продажа только набирает свои обороты и больше всего используется в розничной торговле. В этой структуре должен учитываться ассортимент. Товары обычно объединяются в соответствующие группы (подгруппы) по признаку производственного происхождения или потребительского назначения. В связи с этим функционируют различные виды магазинов.

Универсальный магазин, где продаются изделия многих товарных групп в специализированных секциях, является наиболее оптимальным в выборе сбыта своей продукции. Данные площадки занимаются реализацией товаров как продовольственных, так и непродовольственных, не образуя специализированных секций.





Так, универсальным каналом сбыта может быть удобная и проверенная временем интернет-платформа — Glotr.uz. Это первый виртуальный торговый центр в Узбекистане с многолетним опытом и большим ассортиментом предложений по всей республике.

Во всей совокупности различных товаров Glotr.uz является оптимальной платформой для продавцов и покупателей. Будучи высокоэффективной сетью с сильным конкурентным преимуществом, которое поможет выстоять в конкурентной борьбе, компания предоставляет возможность быстрой реализации товаров.

Glotr.uz — проект, предназначенный для представителей малого и среднего бизнеса, частных предпринимателей, онлайн- и офлайн-магазинов, дилеров, производителей продукции и поставщиков услуг, а также людей творческих профессий. Каждый, кто производит товар или предоставляет различные услуги, может занять место в онлайн-маркете Glotr.uz.

Glotr.uz дает возможность открыть на своей платформе собственный сайт тем, кто хочет иметь свой онлайн-ресурс для показа полного ассортимента товара и информации о своей предпринимательской деятельности. Проект бесплатно предоставляет весь спектр услуг полноценной веб-студии, принимая на себя затраты по хостингу, доменному имени и оказывая консультации по техподдержке в режиме рабочего времени.





Специалисты Glotr.uz используют сложные коммуникационные системы для поддержания контактов с посредниками, клиентами и различными общественными организациями, тем самым помогая продвигать маркетинг. Продвижение продукта осуществляется путем использования в определенной пропорции рекламы, методов стимулирования сбыта, персональной продажи и связи с общественностью.

Проект Glotr.uz отвечает на наиболее актуальный для предпринимателей вопрос: как продать товар?

Создать сайт, заплатить за хостинг и услуги веб-разработчиков, нанять контент-менеджера — все эти этапы теперь можно успешно миновать. Участники Glotr.uz получают отличную возможность бесплатно создать собственный интернет-магазин, который позволит продемонстрировать товары, описать услуги, рассказать о компании и так далее. Таким образом, можно привлечь тысячи новых клиентов — современных деловых людей, активно использующих все возможности интернета.

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