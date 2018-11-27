Ташкентский футбольный клуб «Локомотив» победил «Пахтакор» (3:2) в 31-м туре Суперлиги и третий год подряд стал чемпионом Узбекистана.

В домашнем матче за «железнодорожников» счет открыл полузащитник Игорь Йелич (19'), забив гол из-за пределов штрафной. Форвард Марат Бикмаев удвоил счет, успешно реализовав пенальти (37').

Сербский нападающий «Пахтакора» Драган Черан сократил отставание на 51-й минуте, замкнув навесную передачу в штрафной соперника. Однако Марат Бикмаев оформил дубль (70') после успешной контратаки «Локомотива».

Бразильский нападающий гостей Тиаго Безерра смог отличиться в конце встречи (87'), но в итоге победу праздновали хозяева встречи.

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Неприличный жест

Фото: Tribuna.uz.

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) изучит действия нападающего «Локомотива» Марата Бикмаева во время матча с «Пахтакором».

В сообщении ПФЛ отмечается, что футболист показал неприличный жест рукой, и этот случай был негативно воспринят болельщиками: «Это непристойное действие могло быть направлено в адрес болельщиков соперника».

Марат Бикмаев принес извинения болельщикам за празднование второго гола в ворота «Пахтакора», но не прокомментировал «неприличный жест».

«Уважаемые болельщики узбекского футбола и болельщики „Пахтакора“! Просто хочу извиниться за мое празднование гола в ворота „Пахтакора“. Это было недоразумение. Тем самым я никого не хотел обидеть, никого не хотел оскорбить, поверьте, в футболе все бывает, эмоции перехлестнули, накал был до предела, адреналин был неудержим, просто не сдержался», — написал футболист.

Нападающий также выразил надежду, что его больше не будут провоцировать и оскорблять.