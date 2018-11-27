27 ноября примерно в 12:25 на номер «101» поступило сообщение о возгорании в частном детском саду «Фортуна», расположенном по улице Шохжахон в Яккасарайском районе, сообщила пресс-служба ГУВД.

На место происшествия незамедлительно выехал боевой расчет, в 12:41 возгорание было полностью ликвидировано. В результате пожара выгорели 3 кв. м потолка и стены одного из помещений.

Никто из детей и персонала не пострадал. Предполагаемой причиной пожара явилось короткое замыкание в электропроводке кондиционера.