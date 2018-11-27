10 декабря в «Лаборатории бизнеса» состоится панельная дискуссия по обсуждению государственных монополий.

Когда монополии помогают развитию государства? В чем опасность государственных монополий? С какими вызовами и перспективами сталкивается рынок в условиях монополизма?

Спикеры:

Азиза Умарова — исполнительный директор консалтингового бюро Smartgov Consulting;

Улугбек Камалетдинов — директор Республиканского центра по обучению основам предпринимательской деятельности Государственного комитета Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции;

Юлий Юсупов — независимый эксперт, директор Центра содействия экономическому развитию.

К участию приглашают владельцев бизнеса, предпринимателей, консультантов, студентов и всех интересующихся.

Обязательна предварительная регистрация. С выбранными участниками свяжутся организаторы и пригласят на дискуссию.

Встреча пройдет с 18:30 до 21:00 в коворкинг-центре GroundZero KitobOlami (ориентир: бывшее здание Консерватории).

Стоимость участия — 15 тысяч сумов.

Вход для представителей СМИ бесплатный. Льготы действительны при предъявлении служебного удостоверения.