10 декабря в «Лаборатории бизнеса» состоится панельная дискуссия по обсуждению государственных монополий.
Когда монополии помогают развитию государства? В чем опасность государственных монополий? С какими вызовами и перспективами сталкивается рынок в условиях монополизма?
Спикеры:
- Азиза Умарова — исполнительный директор консалтингового бюро Smartgov Consulting;
- Улугбек Камалетдинов — директор Республиканского центра по обучению основам предпринимательской деятельности Государственного комитета Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции;
- Юлий Юсупов — независимый эксперт, директор Центра содействия экономическому развитию.
К участию приглашают владельцев бизнеса, предпринимателей, консультантов, студентов и всех интересующихся.
Обязательна предварительная регистрация. С выбранными участниками свяжутся организаторы и пригласят на дискуссию.
Встреча пройдет с 18:30 до 21:00 в коворкинг-центре GroundZero KitobOlami (ориентир: бывшее здание Консерватории).
Стоимость участия — 15 тысяч сумов.
Вход для представителей СМИ бесплатный. Льготы действительны при предъявлении служебного удостоверения.